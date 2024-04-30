Эту связь подтвердили ученые из Университета штата Северная Каролина в США. Более того, исследователи настаивают, что влияние птиц на наше ментальное здоровье значительно сильнее, чем других форм природы.
Смотрите также Неконтролируемая тяга к еде: ученые обнаружили неожиданный фактор, который на это влияет
Детали исследования
В эксперименте приняли участие 120 участников – всех их случайным образом распределили на 3 группы
- первая группа наблюдала за птицами в естественной среде в течение 30 минут один раз в неделю 5 недель подряд
- вторая группа просто гуляла по паркам столько же времени еженедельно
- и третья, контрольная группа, продолжала жить своей привычной жизнью
Что обнаружили ученые
Наблюдение за птицами в среднем улучшает самочувствие на 12,1%. У тех, кто просто гулял на природе, оно также улучшалось, правда только на 6,9%.
В контрольной группе самочувствие улучшилось лишь на 2,6%.
Уровень тревожности у тех, кто наблюдал за птицами также снизился на 13,7%, а у тех, кто просто гулял на природе – на 6,9%,
– говорится в исследовании.
Влияние птиц на ментальное здоровье
Ученые отметили, что в целом любой контакт с природой приносит пользу для здоровья, но контакт с биоразнообразием, особенно птицами, может быть даже лучше. Поиск птиц между ветвей заставляет нас как бы общаться с природой, а не просто наблюдать за ней.
Впервые пользу биоразнообразия птиц на ментальное здоровье человека обнаружили в ходе исследований 2017 – 2021 годов.
Результаты указывали на два важных вывода:
- чем большее количество птиц попадается человеку во второй половине дня, то меньше риск бессонницы тревоги, депрессии;
- увеличение биоразнообразия птиц в определенной местности связано с повышенной удовлетворенностью жизнью населения этой местности.
- Учені виявили, що спостереження за птахами впливає на психічне здоров'я, покращуючи самопочуття та знижуючи тривожність.