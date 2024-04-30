Эту связь подтвердили ученые из Университета штата Северная Каролина в США. Более того, исследователи настаивают, что влияние птиц на наше ментальное здоровье значительно сильнее, чем других форм природы.

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Детали исследования

В эксперименте приняли участие 120 участников – всех их случайным образом распределили на 3 группы

первая группа наблюдала за птицами в естественной среде в течение 30 минут один раз в неделю 5 недель подряд

вторая группа просто гуляла по паркам столько же времени еженедельно

и третья, контрольная группа, продолжала жить своей привычной жизнью

Заметьте. Уровень психического благополучия и дистресса оценивали с помощью опросов до и после эксперимента.

Что обнаружили ученые

Наблюдение за птицами в среднем улучшает самочувствие на 12,1%. У тех, кто просто гулял на природе, оно также улучшалось, правда только на 6,9%.

В контрольной группе самочувствие улучшилось лишь на 2,6%.

Уровень тревожности у тех, кто наблюдал за птицами также снизился на 13,7%, а у тех, кто просто гулял на природе – на 6,9%,

– говорится в исследовании.

Влияние птиц на ментальное здоровье

Ученые отметили, что в целом любой контакт с природой приносит пользу для здоровья, но контакт с биоразнообразием, особенно птицами, может быть даже лучше. Поиск птиц между ветвей заставляет нас как бы общаться с природой, а не просто наблюдать за ней.

Впервые пользу биоразнообразия птиц на ментальное здоровье человека обнаружили в ходе исследований 2017 – 2021 годов.

Результаты указывали на два важных вывода: