Таким образом, одиночество заставляет вас переедать. Ученые представили результаты исследования в медицинском журнале JAMA Network Open.

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Детали исследования

Ученые привлекли к эксперименту 93 участников – женщин, средний возраст которых составлял 25,4 лет. Участницы просматривали изображения пищи и непищевых продуктов. В это время ученые наблюдали за реакцией их мозга на МРТ.

Результаты. Группа, которая имела меньше социальных связей, демонстрировала измененные реакции мозга на пищевые сигналы в областях сети пассивного режима работы мозга, лобно-теменной части, а также в области фильтрации визуальной информации.

Иначе говоря, социальная изоляция, или же одиночество – связаны с изменением нейронной реакции на сигналы о еде в определенных областях мозга, которые отвечают за ощущение аппетита. Было зафиксировано также нарушение контроля и мотивации, как ответ на внешние сигналы о еде.

Социальная изоляция может провоцировать влечение к еде, подобное влечению к социальным связям. То есть, социальные связи являются ключевыми в том, будет ли человек потреблять нездоровую пищу, особенно высококалорийную, и сладости, или нет,

– отметила исследовательница Арпана Гупта.

Изоляция способствует перееданию

Ученые также обнаружили, что женщины с большим ощущением социальной изоляции, сообщали о более высоком проценте жировой массы, более низкое качество рациона, а также имели симптомы расстройств пищевого поведения и плохое психоэмоциональное здоровье.

Поэтому ощущение социальной изоляции связывают с негативными последствиями для здоровья, в частности повышенным риском изменения пищевого поведения, ожирением и психологическими расстройствами. При этом, нейронные механизмы, которые лежат в основе этой связи, пока установить не удалось.