Но ученые Университета Гетеборга настаивают, что их метод эффективнее даже медикаментозной терапии. Более того, способ доступен абсолютно каждому пациенту. Результаты нового исследования опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

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Что предлагают исследователи

Изменение образа питания оказалось более эффективным в лечении синдрома раздраженного кишечника, чем лекарства.

У 7 из 10 пациентов после коррекции диеты значительно уменьшились симптомы болезни,

– отмечают исследователи.

Больше о специфике заболевания

Пациенты с синдромом раздраженного кишечника испытывают боль в животе, газы и вздутие, диарею или запор – в зависимости от степени тяжести заболевания. Для облегчения этих симптомов им назначают лекарства, в частности среди частых назначений – антидепрессанты, ведь считают, что заболевание также носит психоэмоциональный характер.

Во время лечения пациентам рекомендуют соблюдать диету: есть небольшими порциями и часто, а также избегать чрезмерного потребления кофе, алкоголя и газированных напитков.

Детали нового исследования

Ученые сравнили три метода лечения: два диетических и один, который базировался на применении лекарств. В исследовании приняли участие 300 человек с тяжелыми или умеренными симптомами СРК, всех участников разделили на три группы.

Первая группа придерживалась традиционных диетических рекомендаций: уменьшение потребления ферментированных углеводов, в частности, продуктов с лактозой, бобовых, лука и зерновых.

Вторая группа придерживалась диеты с низким содержанием углеводов и пропорционально высоким содержанием белков и жиров.

Третьей группе было назначено медикаментозное лечение, которое снимало симптоматику СРК.

Результаты

Лечение продолжалось 4 недели. Чтобы определить эффективность того, или иного метода исследователи использовали установленную шкалу оценки симптомов, о которых сообщали участники.

76% участников, которые придерживались традиционной диеты при СРК (1 группа), сообщили, что симптомы ощутимо уменьшились.

Группа, которая потребляла мало углеводов и много белков и жиров, улучшение почувствовали 71% участников.

А вот в группе, которая получала медикаменты, об эффективности заявили 58% участников.

Важно. Участники всех групп сообщили об улучшении качества жизни, а также уменьшение проявлений симптомов (как физических, так и психоэмоциональных).

Исследователи резюмировали, что диета играет центральную роль в лечении СРК, но не следует отвергать и альтернативные методы, которые тоже являются эффективными.