Та учені Університету Гетеборга наполягають, що їх метод ефективніший навіть за медикаментозну терапію. Ба більше, спосіб доступний абсолютно кожному пацієнту. Результати нового дослідження публіковані в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

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Що пропонують дослідники

Зміна способу харчування виявилася більш ефективною у лікуванні синдрому подразненого кишківника, ніж ліки.

У 7 з 10 пацієнтів після корекції дієти значно зменшилися симптоми хвороби,

– наголошують дослідники.

Більше про специфіку захворювання

Пацієнти зі синдромом подразненого кишківника відчувають біль у животі, гази та здуття, діарею чи запор – залежно від ступеню тяжкості захворювання. Для полегшення цих симптомів їм призначають ліки, зокрема серед частих призначень – антидепресанти, адже вважають, що захворювання також носить психоемоційний характер.

Під час лікування пацієнтам рекомендують дотримуватися дієти: їсти невеликими порціями та часто, а також уникати надмірного споживання кави, алкоголю та газованих напоїв.

Деталі нового дослідження

Учені порівняли три методи лікування: два дієтичних та один, який базувався на застосуванні ліків. У дослідженні взяли участь 300 людей з важкими або помірними симптомами СПК, усіх учасників поділили на три групи.

Перша група дотримувалась традиційних дієтичних рекомендацій: зменшення споживання ферментованих вуглеводів, зокрема, продуктів із лактозою, бобових, цибулі та зернових.

Друга група дотримувалася дієти з низьким вмістом вуглеводів і пропорційно високим вмістом білків та жирів.

Третій групі було призначено медикаментозне лікування, яке знімала симптоматику СПК.

Результати

Лікування тривало 4 тижні. Аби визначити ефективність того, чи іншого методу дослідники використовували встановлену шкалу оцінки симптомів, про які повідомляли учасники.

76% учасників, які дотримувались традиційної дієти при СПК (1 група), повідомили, що симптоми відчутно зменшилися.

Група, яка споживала мало вуглеводів і багато білків та жирів, покращення відчули 71% учасників.

А ось у групі, яка отримувала медикаменти, про ефективність заявили 58% учасників.

Важливо. Учасники усіх груп повідомили про покращення якості життя, а також зменшення проявів симптомів (як фізичних, так і психоемоційних).

Дослідники резюмували, що дієта відіграє центральну роль у лікуванні СПК, але не слід відкидати і альтернативні методи, які теж є ефективними.