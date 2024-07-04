Чому випорожнення не змиваються

Звичайно, іноді проблема зовсім не в них, а в надто слабкому натиску води зі зливного бачка – вдіяти з цим нічого не можна, особливо якщо ви в гостях. Залишається тільки сподіватися та натискати на кнопку змиву повторно. Однак, якщо з унітазом все гаразд, значить, справа у какавельках.

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Вони в нормі складаються з кількох компонентів. Основу калу становить вода: на неї припадає близько 75% маси випорожнень. Залишок – це бактерії, клітини кишкового епітелію, а також клітковина, білки, жири та деякі інші речовини. Від їхнього співвідношення і залежатиме плавучість випорожнень.

Зазвичай більшість компонентів калу має щільність, яка вища за густину води, тому він тоне. Однак якщо в них занадто багато жиру або газів, це знижує густину какавельок і вони спливають.

Жир

Після жирної їжі жир епізодично з'являється й у калі – це не привід для тривоги. Але якщо надлишок жиру в калі є постійно, це може бути ознакою:

проблем із підшлунковою залозою: саме вона виробляє ліпазу – фермент, необхідний для розщеплення жирів у кишківнику;

проблем із печінкою або жовчним міхуром: вони виробляють та зберігають жовч, яка відіграє ключову роль в емульгуванні жирів;

проблем з кишківником: целіакія, хвороба Крона, кишкові інфекції або інші хвороби, що вражають слизову оболонку кишківника, можуть перешкоджати нормальному всмоктуванню жирів, через що вони виводяться з фекаліями.

Деякі операції (наприклад, баріатричні) та препарати також можуть порушувати процеси всмоктування жирів у кишківнику.

Гази

Коли людина їсть багато фруктів, овочів, цільнозернових та бобових, клітковина з них потрапляє в товсту кишку і піддається процесу ферментації нормальною мікрофлорою кишківника. Гази, що при цьому утворюються, можуть "застрягти" в какавельках і надати їм плавучість.

Це не означає, що варто відмовлятися від фруктів, овочів та інших продуктів, що містять клітковину, – вони є частиною збалансованого харчування. Щобільше, клітковина безпосередньо впливає на об'єм калу, сприяє регулярному випорожненню кишківника та знижує ризик виникнення закрепів.

Надлишкові гази можуть спостерігатися спочатку після переходу на раціон з високим вмістом клітковини, але через деякий час все прийде в норму.

Іноді надлишковий газ утворюється у кишківнику через діяльність не корисних, а шкідливих мікроорганізмів. Тоді, крім плавання випорожнень, людина може помітити:

біль в животі;

діарею;

здуття;

нудоту та інші неприємні симптоми з боку органів шлунково-кишкового тракту.

З такими скаргами краще не відкладати похід до лікаря.