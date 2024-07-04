Почему испражнения не смываются

Конечно, иногда проблема вовсе не в них, а в слишком слабом напоре воды из сливного бачка – поделать с этим ничего нельзя, особенно если вы в гостях. Остается только надеяться и нажимать на кнопку смыва повторно. Однако, если с унитазом все в порядке, значит, дело в какавельках.

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Они в норме состоят из нескольких компонентов. Основу кала составляет вода: на нее приходится около 75% массы стула. Остаток – это бактерии, клетки кишечного эпителия, а также клетчатка, белки, жиры и некоторые другие вещества. От их соотношения и будет зависеть плавучесть стула.

Обычно большинство компонентов кала имеет плотность, которая выше плотности воды, поэтому он тонет. Однако если в них слишком много жира или газов, это снижает плотность какавелек и они всплывают.

Жир

После жирной пищи жир эпизодически появляется и в кале – это не повод для тревоги. Но если избыток жира в кале есть постоянно, это может быть признаком:

проблем с поджелудочной железой: именно она вырабатывает липазу – фермент, необходимый для расщепления жиров в кишечнике;

проблем с печенью или желчным пузырем: они производят и хранят желчь, которая играет ключевую роль в эмульгировании жиров;

проблем с кишечником: целиакия, болезнь Крона, кишечные инфекции или другие болезни, поражающие слизистую оболочку кишечника, могут препятствовать нормальному всасыванию жиров, из-за чего они выводятся с фекалиями.

Некоторые операции (например, бариатрические) и препараты также могут нарушать процессы всасывания жиров в кишечнике.

Газы

Когда человек ест много фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых, клетчатка из них попадает в толстую кишку и подвергается процессу ферментации нормальной микрофлорой кишечника. Газы, что при этом образуются, могут "застрять" в какавельках и придать им плавучесть.

Это не значит, что стоит отказываться от фруктов, овощей и других продуктов, содержащих клетчатку, – они являются частью сбалансированного питания. Более того, клетчатка непосредственно влияет на объем кала, способствует регулярному опорожнению кишечника и снижает риск возникновения запоров.

Избыточные газы могут наблюдаться сначала после перехода на рацион с высоким содержанием клетчатки, но через некоторое время все придет в норму.

Иногда избыточный газ образуется в кишечнике из-за деятельности не полезных, а вредных микроорганизмов. Тогда, кроме плавания стула, человек может заметить:

боль в животе;

диарею;

вздутие;

тошноту и другие неприятные симптомы со стороны органов желудочно-кишечного тракта.

С такими жалобами лучше не откладывать поход к врачу.