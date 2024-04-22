Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала о том, как понять, что у вас больная печень и почему игнорировать эти симптомы не следует.

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Как понять, что печень больна

В частности, важно понимать, что как таких "ранних звоночков", которые указывали бы на проблемы с печенью и не имеет. Симптомы заболеваний этого органа ощутимы уже на поздних стадиях.

При этом, как уточнила врач, насторожить должны неочевидные, необычные признаки того, что с печенью не все в порядке.

Обратите внимание! Одним из таких сигналов является ощущение усталости, это состояние является хроническим. А характерной особенностью усталости в случае проблем с печенью, является то, что на фоне устойчивой апатии человек периодически испытывает всплески энергии, даже эйфории.

Также врач посоветовала обратиться к врачу и в случае боли правом верхнем углу живота, который может резонировать в правое же плечо. Собственно, это признак того, что в результате патологического накопления жира печень увеличилась в размерах.

И, наконец, третий признак печеночной патологии – это сильный набор веса, ожирение.

Регулярные чекапы – важны

И несмотря на то, что заболевания печени долгое время не дают о себе знать симптоматически, выявить их на достаточно ранних стадиях возможно. Для этого достаточно сдать анализы крови на определение инсулинорезистентности, повышенный фон жиров или триглицеридов, которые клетки организма используют как топливо для получения энергии.

Подробно о том, какие именно анализы сдать, чтобы проверить состояние здоровья печени, стоит обратиться к своему семейному врачу.