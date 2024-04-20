Открытие принадлежит ученым университета Питтсбурга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, оно описывает успешность адаптивной терапии в борьбе с редким типом рака глаз.

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Речь об увеальной меланоме. Это наиболее распространенное злокачественное новообразование сосудистой оболочки глаза меланоцитарного происхождения.

Увеальная меланома – что это Увеальная меланома имеет тенденцию к агрессивному распространению и очень трудно поддается лечению после метастазирования.

Имеющиеся методы лечения

До сих пор для лечения этого типа рака глаза применяли различные методы – от лазерной и фотокоагуляции додо удаления всего глаза вместе с прилегающими тканями. Однако ученые предлагают применять адаптивную терапию. Они отметили, что этот метод оказался гораздо более эффективным.

Как действует новое лечение

В ходе исследования ученые проанализировали 100 метастазов у 84 пациентов, они обнаружили, что более половины опухолей содержали много Т-клеток.

Затем они провели секвенирование РНК одной клетки, чтобы измерить экспрессию генов в почти 100 тысяч клеток из шести метастазов.

Обратите внимание. Чтобы понять, как онкопациенты будут реагировать на адаптивную терапию, которая предусматривает "спасение" Т-клетки от опухоли, ученые разработали клинический инструмент Uveal Melanoma Immunogenic Score (UMIS).

Эффективность метода

Это позволило провести измерения новообразований и других клеток, которые их окружают, и предсказать реакцию тканей на новый метод терапии.

В конце концов, ученым удалось не только проникнуть в опухоль, но и определить лучший момент для лечения. Благодаря этому у пациентов наблюдалась регрессия рака в 35% случаев.