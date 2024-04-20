Відкриття належить науковцям університету Піттсбурга. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Communications, воно описує успішність адаптивної терапії у боротьбі з рідкісним типом раку очей.

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Мова про увеальну меланому. Це найбільш поширене злоякісне новоутворення судинної оболонки ока меланоцитарного походження.

Увеальна меланома – що це Увеальна меланома має тенденцію до агресивного поширення та дуже важко піддається лікуванню після метастазування.

Наявні методи лікування

Досі для лікування цього типу раку ока застосовували різні методи – від лазерної та фотокоагуляції до видалення всього ока разом із прилеглими тканинами. Однак вечні пропонують застосовувати адаптивну терапію. Вони наголосили, що цей метод виявився набагато ефективнішим.

Як діє нове лікування

У ході дослідження вчені проаналізували 100 метастазів у 84 пацієнтів, вони виявили, що більше половини пухлин містили багато Т-клітин.

Потім вони провели секвенування РНК однієї клітини, щоб виміряти експресію генів у майже 100 тисяч клітинах із шести метастазів.

Зауважте. Щоб зрозуміти, як онкопацієнти реагуватимуть на адаптивну терапію, яка передбачає "порятунок" Т-клітини від пухлини, науковці розробили клінічний інструмент Uveal Melanoma Immunogenic Score (UMIS).

Ефективність методу

Це дозволило провести вимірювання новоутворень та інших клітин, які їх оточують, та передбачити реакцію тканин на новий метод терапії.

Зрештою, вченим вдалося не лише проникнути в пухлину, а й визначити найкращий момент для лікування. Завдяки цьому у пацієнтів спостерігалася регресія раку у 35% випадків.