В ходе исследования, проведенного в Университете Юты, проанализировали информацию о населении этого штата, собранную из различных баз данных. Исследователи отметили, что эта база данных является одним из крупнейших источников генетической информации и данных о состоянии здравоохранения в мире.

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Новое исследование мужского бесплодия

В качестве материала для исследования были взяты сведения не только о мужчинах с диагнозом субфертильности, но и об их близких родственниках, включая родителей, братьев, сестер, детей, а также двоюродных братьев и сестер. Всего было изучено 786 мужчин с субфертильностью и 5674 контрольных мужчины без проблем с репродуктивным здоровьем. Кроме того, рассмотрели данные 337 754 родственников этих мужчин.

Авторы исследования разработали алгоритм, который позволил выявить риск онкологических заболеваний не одного, а нескольких органов.

Бесплодие у мужчин повышает риск рака у всей семьи

В семьях с азооспермией (нехваткой сперматозоидов в сперме) более заметным был риск онкологических заболеваний пяти видов: рака костей и суставов, рака мягких тканей, рака матки, лимфомы Ходжкина и рака щитовидной железы.

В семьях, где были мужчины с тяжелой олигозооспермией, вероятнее были рак толстой кишки, рак костей и суставов и рак яичек, а риск рака пищевода был заметно снижен.

Ученые также определили, что в некоторых семьях повышенный риск развития по меньшей мере двух типов онкологических заболеваний. Среди семей с азооспермией выделили 12 групп, в которых чаще всего встречались от двух до семи видов рака. У семей с тяжелой олигозооспермией не наблюдалось более трех типов рака с повышенным риском.

Почему возникла такая связь

Связь между пониженной фертильностью и онкологическими заболеваниями, обнаружена в проведенном исследовании, требует дальнейшей детализации. Возможно, в семьях, где мужчины страдают бесплодием, есть определенные генетические проблемы, которые могут повысить риск развития рака, или же на них влияют определенные внешние факторы, которые могут привести как к проблемам со спермой, так и к раку.

Исследователи планируют подробнее изучить этот вопрос в своих следующих работах. Но уже сейчас они считают, что полученные данные следует учесть при консультации мужчин с диагнозом субфертильности.