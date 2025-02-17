Американские ученые выяснили, что боль при кластерной головной боли часто превосходит по интенсивности роды, огнестрельные ранения и даже переломы костей, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Кластерная головная боль

Болевые приступы, связанные с кластерными головными болями, начинаются и заканчиваются внезапно, без каких-либо предупреждающих симптомов, и могут длиться до трех часов. Частота таких приступов нередко достигает нескольких раз в день, а сами эпизоды могут повторяться в течение недель или даже месяцев. Интенсивность боли настолько высока, что стандартные безрецептурные анальгетики, такие как ибупрофен или парацетамол, практически бессильны.

Точные причины возникновения кластерной головной боли до сих пор остаются непонятными. Однако эксперты отмечают, что это состояние чаще диагностируется у людей старше 30 лет, а мужчины страдают от этого заболевания примерно в шесть раз чаще, чем женщины.

Исследование интенсивности боли

В ходе исследования, в котором приняли участие 1604 человека с кластерными головными болями, участников попросили сравнить интенсивность ощущаемой боли с более чем десятком других мучительных состояний и травм, таких как ножевые ранения или сердечные приступы. Для оценки боли использовалась шкала от 0 до 10. Удивительно, но роды были оценены всего в 7,2 балла по этой шкале.

Вид боли Интенсивность Кластерная головная боль 9,7 Роды 7,2 Панкреатит 7 Камни в почках 6,9 Желчные камни 6,3 Огнестрельное ранение 6 Межпозвоночная грыжа 5,9 Мигрень 5,4 Фибромиалгия 5,2 Инфаркт 5

Женщины, перенесшие огнестрельное ранение, отметили, что их боль в среднем составляла всего 6 баллов. При этом хирурги ранее указывали, что уровень боли от огнестрельных ранений варьируется в зависимости от места ранения: самые болезненные ощущения, по их мнению, связаны с повреждениями в зоне живота, спины, шеи и паха из-за высокой концентрации нервных окончаний в этих зонах.

Грыжа межпозвоночного диска, при которой мягкая ткань между позвонками выпячивается и давит на нервные окончания, получила немного меньшую оценку – 5,9 балла.

Мигрень была оценена на уровне 5,4 балла, заняв восьмое место в списке, а следом за ней оказалась фибромиалгия – состояние, связываемое с нарушениями в работе нервной системы. Сердечные приступы набрали лишь 5 баллов, оказавшись чуть менее болезненными, чем переломы костей.

На противоположном конце шкалы оказались боли при артрите, распространенном заболевании, которое вызывает воспаление и дискомфорт в суставах. Их оценили в 4 балла – уровень, который медики считают средней, но все же ощутимой болью.