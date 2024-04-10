Для чего нужен тестостерон

Тестостерон – очень важный мужской половой гормон. Он выполняет множество физиологических функций, контролируя состояние различных органов и процессов в мужском организме, таких как мышцы или сердечно-сосудистая система, а также ментальное здоровье.

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В здоровом организме вырабатывается от 4 до 8 мг тестостерона в день, но к 30 – 40 годам уровень свободного гормона начинает постепенно уменьшаться примерно на 1,2% в год. Нехватка гормона со временем ведет к нарушению функций мужского организма, влияя на общее состояние.

Как повысить уровень тестостерона

Ведите активный образ жизни. Исследование 2015 года показало, что физическая активность положительно влияет на производство тестостерона больше, чем диета и ограничение калорий. Силовые тренировки и интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) в краткосрочной перспективе больше всего положительно влияют на производство гормона.

Соблюдайте белковый баланс. Прием достаточного количества белка поддерживает уровень тестостерона в мужском организме. То же касается и полезных жиров и углеводов, но в меньшей степени. В общем важно придерживаться сбалансированного питания, включая овощи, мясо и цельнозерновые продукты.

Избегайте стресса. Научное сообщество отмечает опасность длительного стресса, который может увеличивать уровень гормона кортизола. Этот гормон, в свою очередь, снижает уровень тестостерона. Для поддержания нормального гормонального баланса важно обеспечить хороший сон, уделять больше времени своему эмоциональному состоянию и избегать переутомления.

Поддерживайте уровень витамина D. Он нужен для укрепления иммунной системы человека. Научные исследования подтверждают, что низкий уровень витамина может быть связан с дефицитом тестостерона. Исследование 2017 года с участием 102 мужчин показало, что прием добавок с витамином D может стабилизировать уровень тестостерона и улучшить фертильность.

Избегайте токсинов. Ежедневно мы используем пластиковые изделия – крышки от стаканчиков, контейнеры, пищевые упаковки, пакеты. Некоторые виды пластика содержат вещество бисфенол А, который имеет свойства женского гормона эстрогена. Постоянное взаимодействие с ним может привести к неприятным последствиям для репродуктивной системы как у мужчин, так и у женщин. Поэтому будет безопаснее заменить пластиковые контейнеры для еды на стеклянные.

Не злоупотребляйте алкоголем. Если вы злоупотребляете алкоголем в течение 5 дней подряд, уровень тестостерона может снизиться. Все спиртные напитки мешают нормальной работе гормональной системы мужского организма, поэтому их употребление следует свести к минимуму.