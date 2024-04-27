Таким чином, самотність змушує вас переїдати. Учені представили результати дослідження в медичному журналі JAMA Network Open.

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Деталі дослідження

Науковці залучили до експерименту 93 учасників – жінок, середній вік яких становив 25,4 років. Учасниці переглядали зображення їжі та нехарчових продуктів. У цей час учені спостерігали за реакцією їхнього мозку на МРТ.

Результати. Група, яка мала менше соціальних зв'язків, демонструвала змінені реакції мозку на харчові сигнали в областях мережі пасивного режиму роботи мозку, лобно-тім'яній частині, а також у ділянці фільтрації візуальної інформації.

Інакше кажучи, соціальна ізоляція, або ж самотність – пов'язані зі зміною нейронної реакції на сигнали про їжу в певних областях мозку, які відповідають за відчуття апетиту. Було зафіксовано також порушення контролю та мотивації, як відповідь на зовнішні сигнали про їжу.

Соціальна ізоляція може провокувати потяг до їжі, подібний до потягу до соціальних зв'язків. Тобто, соціальні зв'язки є ключовими у тому, чи буде людина споживати нездорову їжу, особливо висококалорійну, та солодощі, чи ні,

– зазначила дослідниця Арпана Гупта.

Ізоляція сприяє переїданню

Учені також виявили, що жінки з більшим відчуттям соціальної ізоляції, повідомляли про вищий відсоток жирової маси, нижчу якість раціону, а також мали симптоми розладів харчової поведінки та погане психоемоційне здоров'я.

Відтак відчуття соціальної ізоляції пов'язують із негативними наслідками для здоров'я, зокрема підвищеним ризиком зміни харчової поведінки, ожирінням та психологічними розладами. При цьому, нейронні механізми, які лежать в основі цього зв'язку, наразі встановити не вдалось.