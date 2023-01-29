За що сварять випічку

Випічка – це висококалорійний продукт, в якому мало поживних речовин. Найчастіше її роблять із пшеничного борошна вищого ґатунку. Щоб отримати таку муку, зерна пшениці повністю очищають від оболонок, таким чином у ній не залишається клітковини.

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Такі продукти відносять до рафінованих вуглеводів – вважається, що в них немає ніякої користі для здоров'я, тільки калорії. Крім того, рафіновані вуглеводи мають високий глікемічний індекс, тобто призводять до різкого підвищення рівня глюкози у крові. Тому їх вживання може бути небезпечним для людей з цукровим діабетом.

Інший частий недолік випічки – це цукор. Навіть якщо це несолодкий пиріг, у тесті, швидше за все, є цукор, особливо в купленій випічці. Доданий цукор рекомендують обмежувати, тому що його надмірна кількість збільшує ризик карієсу та ожиріння. Ожиріння, своєю чергою, підвищує ймовірність серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та деяких видів раку.

Також у випічці може бути багато насичених жирів: наприклад, у пісочне тісто кладуть багато вершкового масла. Кокосова та пальмова олії теж містять високий відсоток насичених жирів

Випічка, що продається в магазині, часто містить трансжири – олії, до яких додають водень, щоб вони перейшли у тверду форму. Трансжири підвищують ризик серцево-судинних захворювань на 21% та смерті від них на 28%.

Як зменшити шкоду від випічки

У жодних рекомендаціях щодо здорового харчування не написано, що потрібно повністю відмовитися від випічки. Навіть людям із діабетом можна іноді її їсти. Ось декілька рекомендацій, як її додати в здоровий раціон:

булочки та торти краще залишати для особливих випадків, а не їсти щодня;

при покупці випічки стежити за складом, вибирати варіанти з меншим вмістом цукру і без трансжирів – зазвичай виробник називає їх частково гідрогенізованими жирами;

краще спекти щось вдома, ніж купувати в магазині;

при приготуванні домашньої випічки можна вибирати більш здорові інгредієнти.

Як зробити корисну домашню випічку

Навіть домашню випічку не рекомендують їсти постійно, але якщо підібрати потрібні інгредієнти, можна частіше включати її до свого раціону: