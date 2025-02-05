Уявлення про "корисність" червоного вина частково сформувалося завдяки самим науковцям. Ряд експериментів показав, що поліфенол ресвератрол, що міститься у значних концентраціях у червоному винограднику та вині з нього, здатен пригнічувати ріст деяких видів ракових клітин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nutrients.

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Водночас різні дослідження продемонстрували суперечливі результати щодо зв’язку між споживанням червоного та білого вина та ризиком раку.

Нове дослідження вина

Медики з кількох американських університетів вирішили узагальнити наукові дані з цього питання. Для аналізу вони використали бази даних PubMed і Embase, відібравши англомовні дослідження, присвячені взаємозв’язку між споживанням вина та ймовірністю розвитку онкологічних захворювань.

В результаті було обрано 20 когортних досліджень та 22 дослідження типу "випадок – контроль", опублікованих до грудня 2023 року. Ці роботи охопили понад 95 тисяч випадків онкологічних захворювань серед більш ніж 2,8 мільйона учасників.

Вино не захищає від раку

Застосовуючи статистичні методи метааналізу, вчені не виявили значущих кореляцій між споживанням вина та загальним ризиком розвитку раку. Червоне і біле вино в цьому плані практично не відрізнялися: відносний ризик для червоного вина становив 0,98, а для білого — 1,00.

Проте, обмежуючи аналіз лише когортними дослідженнями, спостерігалась тенденція: споживання білого вина було пов’язане з незначно підвищеним загальним ризиком раку (відносний ризик 1,12), тоді як для червоного вина такий зв'язок відсутній.

Додатковий аналіз, що враховує стать пацієнтів, виявив, що біле вино пов’язане з підвищеним ризиком раку у жінок, але не у чоловіків. Крім того, детальне вивчення локалізації пухлин виявило виражений зв’язок між споживанням білого вина та ризиком раку шкіри (відносний ризик 1,22 проти 1,02 для червоного вина).

У своїй статті дослідники зазначили, що результати їхньої роботи спростовують поширене уявлення про велику "корисність" червоного вина і наявність у нього захисних властивостей проти раку. Також вчені підкреслюють, що виявлені тенденції, пов’язані з білими винами, потребують подальшого вивчення.