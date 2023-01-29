За что ругают выпечку
Выпечка – высококалорийный продукт, в котором мало питательных веществ. Чаще ее делают из пшеничной муки высшего сорта. Чтобы получить такое мучение, зерна пшеницы полностью очищают от оболочек, таким образом, в ней не остается клетчатки.
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Такие продукты относят к рафинированным углеводам – считается, что у них нет никакой пользы для здоровья, только калории. Кроме того, рафинированные углеводы обладают высоким гликемическим индексом, то есть приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Поэтому их употребление может быть опасно для людей с сахарным диабетом.
Другой частый недостаток выпечки – это сахар. Даже если это несладкий пирог, в тесте, скорее всего, сахар, особенно в купленной выпечке. Добавленный сахар рекомендуют ограничивать, так как его избыточное количество увеличивает риск ожирения и кариеса. Ожирение, в свою очередь, повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака.
Также в выпечке может быть много насыщенных жиров: например, в песочное тесто кладут много сливочного масла. Кокосовое и пальмовое масла тоже содержат высокий процент насыщенных жиров
Продающаяся в магазине выпечка часто содержит трансжиры – масла, к которым добавляют водород, чтобы они перешли в твердую форму. Трансжиры повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 21% и смерти от них на 28%.
Как уменьшить вред от выпечки
Ни в каких рекомендациях по здоровому питанию не написано, что нужно полностью отказаться от выпечки. Даже людям с диабетом иногда можно ее есть. Вот несколько рекомендаций, как ее добавить в здоровый рацион:
- булочки и торты лучше оставлять для особых случаев, а не есть каждый день;
- при покупке выпечки следить за составом, выбирать варианты с меньшим содержанием сахара и без трансжиров – обычно производитель называет их частично гидрогенизированными жирами;
- лучше испечь что-то дома, чем покупать в магазине;
- При приготовлении домашней выпечки можно выбирать более здоровые ингредиенты.
Как сделать полезную домашнюю выпечку
Даже домашнюю выпечку не рекомендуют есть постоянно, но если подобрать нужные ингредиенты, можно чаще включать ее в свой рацион:
- Используйте цельнозерновую муку вместо пшеничной. В такой муке сохраняется больше клетчатки, поэтому оно полезнее для сердца и кишечника.
- Замените масло другими жирами. Самый здоровый вариант – растительное масло, например подсолнечное или рапсовое. Они не обладают своим специфическим вкусом и безопасны для сердца.
- Сократите количество сахара. Обычно можно просто сократить количество сахара в рецепте, но иногда это влияет на текстуру. Лучше всего придавать сладкий вкус за счет свежих или сухих фруктов.
- В несладкой выпечке следите за содержанием соли.
- Также в несладкие пироги и домашнюю пиццу можно добавлять больше овощей.