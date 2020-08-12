Ранок повинен бути бадьорим, прокидатись з відчуттям втоми зовсім нерадісно, адже під загрозою продуктивність впродовж дня. Для того, аби відчуття "розбитості" зранку не було, спробуйте кілька дієвих способів.

Не відкладайте сигнал будильника

Чому поспати ще п’ять хвилин не діє — розповідали раніше. Та нагадаємо, що останні година або пів години відпочинку це фрагментарний сон, який негативно вплине на вашу продуктивність впродовж дня. Поради зібрав журнал про велнес Anywell.

Читайте також Доведено: спека робить людей агресивними

Ось оптимальний варіант: заведіть два будильники – на той час, коли вам дійсно потрібно встати, і за 90 хвилин до цього. Річ у тім, що 90 хвилин – це повний цикл сну, і якщо ви проведете у стані дрімоти 90 хвилин, то зможете прокинутися після завершення фази швидкого сну.

Але найкраще все ж навчитись прокидатись з першим сигналом будильника.

Випийте склянку води

Про це ви точно чули, але склянка води натщесерце дійсно хороша ідея! Ту варто розуміти, що втома — один із симптомів дегідратації. Тож навіть незначне зневоднення може спричинити сонливість, зміни когнітивних здібностей і порушення настрою. Склянка води дозволить вам відновитися — а якщо це не спрацює, спробуйте збільшити кількість споживаної води за день.



Йога допоможе тілу прокинутись / Фото Unsplash

Зробіть розтяжку або займіться йогою

Те, що вранці так приємно потягуватися в ліжку, не випадково: за ніч, під час фази глибокого сну, ваші м'язи практично паралізовані. Розминка допоможе організму виробляти ендорфіни. А якщо приділити 25 хвилин часу на йогу чи іншу фізичну активність до душі, то така сесія значно покращить рівень енергії і функціональність мозку.

До теми Оптимальна кількість годин для сну: як розрахувати

Прогуляйтесь!

Особливо зручно, якщо у вас є собака: тут не вийти шансів просто немає. Прогулянка у променях ранкового сонця підніме рівні серотоніну, який своєю чергою поліпшить сон. Крім того, сонце дає організму сигнал, що настав час прокидатися. А в ідеалі вмістити у прогулянку пробіжку чи іншу кардіоактивність.

Знайдіть тригер стресу

Можливо, у відсутності енергії вранці є причина: ви не хочете йти на роботу або, наприклад, вас турбує щось удома. Звісно, багато проблем за ніч не вирішити, але виявлення причини ментальної втоми допоможе рухатися до її усунення.



Дбайте, аби місце сну було для вас достатньо комфортним / Фото Unsplash

Знайдіть радісний привід вставати з ліжка

Щоб перемогти ранкову втому, заплануйте в цей день щось радісне: зідзвоніться з другом, прокиньтеся раніше, щоб дійти на роботу красивим маршрутом або щоб приготувати гарний і смачний сніданок.

Дбайте про гігієну сну

Можливо, ви засинаєте занадто пізно або не відключаєте всі джерела світла? Або місце, де ви спите, некомфортне для вас?