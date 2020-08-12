Утро должно быть бодрым, просыпаться с ощущением усталости совсем нерадостно, ведь под угрозой производительность в течение дня. Для того, чтобы ощущения "разбитости" утром не было, попробуйте несколько действенных способов.

Не откладывайте сигнал будильника

Почему поспать еще пять минут не действует – рассказывали раньше. Но напомним, что последние час или полчаса отдыха – это фрагментарный сон, который негативно повлияет на вашу производительность в течение дня. Советы собрал журнал о велнес Anywell.

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Вот оптимальный вариант: заведите два будильника – на то время, когда вам действительно нужно встать, и за 90 минут до этого. Дело в том, что 90 минут – это полный цикл сна, и если вы проведете в состоянии дремоты 90 минут, то сможете проснуться после окончания фазы быстрого сна.

Но лучше все же научиться просыпаться с первым сигналом будильника.

Выпейте стакан воды

Об этом вы точно слышали, но стакан воды натощак действительно хорошая идея! Тут стоит понимать, что усталость – один из симптомов дегидратации. Поэтому даже незначительное обезвоживание может вызвать сонливость, изменение когнитивных способностей и нарушение настроения. Стакан воды позволит вам восстановиться – а если это не сработает, попробуйте увеличить количество потребляемой за день воды.



Йога поможет телу проснуться / Фото Unsplash

Сделайте растяжку или займитесь йогой

То, что утром так приятно потягиваться в постели, не случайно: за ночь, во время фазы глубокого сна, ваши мышцы практически парализованы. Разминка поможет организму вырабатывать эндорфины. А если уделить 25 минут времени йоге или другой физической активности по душе, то такая сессия значительно улучшит уровень энергии и функциональность мозга.

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Прогуляйтесь!

Особенно удобно, если у вас есть собака: здесь не выйти шансов просто нет. Прогулка в лучах утреннего солнца поднимет уровень серотонина, который в свою очередь улучшит сон. Кроме того, солнце дает организму сигнал, что настало время просыпаться. А в идеале вместить в прогулку пробежку или другую кардиоактивность.

Найдите триггер стресса

Возможно, в отсутствии энергии утром есть причина: вы не хотите идти на работу или, например, вас беспокоит что-то дома. Конечно, много проблем за ночь не решить, но выявление причины ментальной усталости поможет двигаться к ее устранению.



Заботьтесь, чтобы место сна было для вас достаточно комфортным / Фото Unsplash

Найдите радостный повод вставать с кровати

Чтобы победить утреннюю усталость, запланируйте в этот день что-то радостное: созвонитесь с другом, проснитесь пораньше, чтобы дойти на работу по красивому маршруту или чтобы приготовить красивый и вкусный завтрак.

Заботьтесь о гигиене сна

Возможно, вы засыпаете слишком поздно или не отключаете все источники света? Или место, где вы спите, некомфортно для вас?