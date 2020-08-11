Факт, что высокая температура делает нас раздраженными научно подтвердили. Поэтому, теперь стоит волноваться не только о вредном воздействии солнца на кожу, а и о влиянии на психоэмоциональное состояние в жаркую пору.

Жаркая погода плохо влияет на ментальное здоровье

Исследователи климатической психологии из Каледонского университета в Глазго, провели исследование и сделали вывод, что жаркая погода может вызвать у людей гнев.

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Ученые еще в начале 19-го века заметили, что в жарких регионах более высокие показатели тяжких преступлений, чем в странах с прохладным климатом.

Следующее исследование, которое провели в Великобритании, свидетельствовало о том, что каждое повышение температуры на 1°C выше 18°C связано с увеличением количества самоубийств на 3,8% и убийств на 5%.

Повышение температуры повышает уровень гормона стресса кортизола, а также адреналина и тестостерона. Когда происходит всплеск тестостерона люди чувствуют агрессивность и жестокость,

— отметили исследователи.

Кому жара особенно опасна

Кроме того, следует помнить, о том, что жара особенно плохо влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые имеют расстройства системы органов дыхания, пожилых людей, детей и беременных, поскольку в силу физиологических особенностей и заболеваний организма бывает трудно справиться с избыточным теплом.

Терморегуляция легко дает сбой, что может стать причиной сердечного приступа, удушья, потери сознания. При этом впечатлительным людям необязательно находиться на улице под открытым солнцем.

Достаточно в жаркую пору находиться в душных и плохо провентильованих помещениях или нагретом автомобиле, общественном транспорте.