Летняя жара – настоящее испытание. Она истощает и утомляет, поэтому постоянно хочется утолить жажду и просто охладиться. Как помочь организму пережить невыносимую жару – читайте в подборке советов от 24 канала.

В жаркую погоду усиливается потоотделение, то есть из организма уходит больше воды, чем обычно. Поэтому, чтобы компенсировать потери, стоит пить больше воды, пишет Здоровье 24.

Читайте также: Безопасный загар: как правильно выбрать солнцезащитный крем

Количество воды, которое следует выпивать за день, зависит от здоровья человека. Если проблем со здоровьем нет, то лучший ориентир – жажда или голод (голод, кстати, тоже может быть вызван жаждой), рассказывает Отто Стойка, главный врач Киевского городского центра здоровья. При этом желательно, чтобы половина жидкости, которую вы выпиваете в день, была обычной питьевой водой, негазированной.

Как много пить воды?

Рекомендуемое количество жидкости, которую необходимо потреблять в день, исчисляется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. То есть, для девушки весом 50 килограмм – полтора литра жидкости, если вес человека от 70-80 кг, то выпивать следует 2-2,5 л воды в день.

Добавим, что при более-менее активном образе жизни человек может терять 1-1,5 л в час. Поэтому не следует ждать чувства жажды и пить понемногу, но часто.

Заменять воду можно и другими напитками, но лучше избегать тех жидкостей, которые содержат кофеин, алкоголь или сахар.



Сколько пить воды в течение дня

Стойка советует также обращать внимание на питание. В жару стоит питаться так, чтобы половину дневного рациона составляли овощи и фрукты, говорит он. Они идеально дополняют питьевой режим.

Читайте также: Как безопасно купаться и отдыхать на пляже во время пандемии COVID-19

Чем разнообразнее питание, тем лучше: больше налегайте на сезонные овощи и фрукты, меньше употребляйте рафинированных и жирных продуктов, ограничьте потребление мяса. Кроме овощей и фруктов также ешьте кисломолочные продукты.

Одно дело, если половину дневного рациона составляют овощи и фрукты, богатые водой. Если пища жирная или сладкая, пить воды стоит еще больше,

– комментирует Отто Стойка.

Кроме воды, стоит также пить травяные чаи, компоты, соки. Однако обращайте внимание, что в последних есть сахар. Его применение, особенно в жару, следует ограничить.

Как носить маску в жару?

Не стоит забывать, что пандемия коронавируса в мире не прошла! Количество больных в Украине растет, а вакцины нет.

При выходе на улицу нужно помнить правила, как носить маску в жару. Да, в ней возможно будет сложнее дышать. Снять ее можно только на свежем воздухе и при условии соблюдения социальной дистанции – отойти в тень и выпить воды.

Рекомендуем подождать, когда на улице станет прохладнее и тогда будет возможность избежать жары.

Не менее важно – это подобрать дышащий материал для маски.

Маску в жару можно снять при условии соблюдения социальной дистанции / Фото: Getty Images

Какая температура считается нормальной?

Оптимальной в помещении считается температура 18-24 градусов, а влажность – 40-60%. Также не должно быть сильного сквозняка. Эти параметры важны также для температуры на улице, отмечает Стойка. Температура более 28 градусов считается уже некомфортной, а если термометр показывает больше 30 градусов – труд улице следует ограничивать. В таком случае после 15-20 минут работы следует делать перерыв на 10-15 минут, при этом работать не более 1-1,5 часа. Лучше всего переносить работу на утро или вечер, когда жара спадает.



Ограничьте пребывание на улице при температуре 30+ градусов

Как сосуществовать с кондиционером?

Кондиционер помогает охладить помещение, но он не дает свежего воздуха. Поэтому комнату с "охладителем воздуха" надо периодически проветривать. Если прийти с улицы "горячим" и сразу встать под кондиционер – можно заболеть. Поэтому, зайдя с улицы, старайтесь не попадать под струю охлажденного воздуха. К тому же разница температуры в помещении, где работает кондиционер, с уличной температурой не должна превышать 10 градусов.



Какую температуру выставлять на кондиционере: простое правило

Какую угрозу несут холодные напитки?

Они в своем роде опасны. Если выпить много холодной воды, можно получить воспаление горла. Чтобы избежать неприятной боли в горле, воду следует несколько секунд подержать во рту и пить маленькими глотками. В общем, комнатная температура напитков считается оптимальной.

Читайте также: Прогноз погоды на август в Украине: жара, дожди и заморозки

Алкоголь в жару?

Можно, но не в больших количествах. Лучше выбирать легкие, сухие вина – красные или белые. Также вино можно разбавить негазированной водой, чтобы немного снизить влияние алкоголя. Пиво и шампанское лучше в жару не пить. Эти напитки очень быстро всасываются в кровь, затем провоцируют потоотделение и наконец – вызывают обезвоживание.

Что делать при тепловом ударе?

Солнечный удар – это реакция организма на внезапное повышение температуры, отмечает Стойка. Человека, получившего тепловой удар, следует отвести в тень и положить или посадить его так, чтобы он принял удобное положение. Ослабьте ему тесную одежду и дайте обычной воды. Также следует смочить водой или влажным полотенцем лоб, шею, лицо. Желательно измерить пульс и понаблюдать за самочувствием, если состояние будет ухудшаться – немедленно вызовите врача.



Что делать при тепловом ударе

Также, если в ваших планах длинная прогулка по улице в жару, обязательно надевайте панаму и солнцезащитные очки, чтобы не получить тепловой удар. Не забывайте брать с собой воду.