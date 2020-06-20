В солнечную погоду многие хотят отдохнуть на пляже, покупаться и позагорать. Во время пандемии коронавируса это безопасно, если придерживаться социальной дистанции.

Минздрав на брифинге 20 мая уведомил, что при соблюдении дистанции можно не носить маску, пишет Здоровье 24.

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Больше о безопасности рассказала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

Супрун подтвердила, что наибольший риск инфицироваться – это большие скопления людей и невозможность держать физическую дистанцию ​​на переполненных пляжах или у бассейнов.

По данным CDC и FDA, на сегодня не существует доказательств, что вирус может передаваться через воду в бассейнах, горячих ваннах, спа-салонах или на площадках для водных игр.

Добавим, если хлор в воде способен инактивировать вирус.

Так же очень маловероятно заразиться через воду в открытых водоемах, реках или в соленой воде. Впрочем, пока этот вопрос все еще исследуется, и ученые не могут предоставить неопровержимых доказательств,

– отметила Супрун.

Экс-глава Минздрава добавила, что в районах, где морская вода смешивается со сточными водами, которые могут быть заражены вирусом, теоретически можно заразиться, ведь действие волн и солнца может аерозолизировать эти частицы и перенести из-за ветра на пляжи. Но вероятность очень невелика. Поэтому купаться в той воде, которая смешивается со сточными водами, не стоит.

РНК вируса SARS-CoV-2 обнаруживали в фекальных массах больных COVID-19 людей. Теоретически они могут попасть в воду, а затем, если человек во время плавания ее проглотит, то они попадут непосредственно в организм. Но в таком состоянии очень маловероятно, что вирус остается активным и опасным,

– добавила Ульяна Супрун.

Наибольший риск заразиться на пляже – скопления людей / Фото: Unsplash

Как минимизировать риск заражения коронавирусом на отдыхе

Избегать большого скопления людей, как на берегу водоема или моря, у бассейна, так и в воде.

Отдавать предпочтение открытым пляжам на свежем воздухе.

Соблюдать физическую дистанцию минимум в 2 метра.

Соблюдать гигиену кашля и чихания, а также надлежащей гигиены рук.

Не касаться предметов (например, зонтов от солнца, шезлонгов), если не уверены, что они продезинфицированы.

Не переодеваться в тесных раздевалках.

Не приходить на пляж с симптомами острой респираторной инфекции.



Правила пребывания на пляже во время пандемии коронавируса / Инфографика Минздрава

В воде живут патогенные микроорганизмы, которые точно вызывают опасные болезни

Помните, что не стоит идти купаться в те места, где вы сомневаетесь в качестве воды. Не заходите в воду, если рядом стоит знак, что купаться запрещено.

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Среди заболеваний, которые можно так подхватить, есть, к примеру, кишечная палочка, возбудители дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А.

Никогда не ешьте на пляжах копченую, вяленую или соленую рыбу, если не уверены в условиях ее приготовления. Ведь так можно подхватить ботулизм, а это очень опасно! Рыба может быть заражена, но выяснить это до употребления не получится. Токсины, вызывающие отравления, внешне не портят продукты,

– добавила экс-министр.

Также Супрун напомнила, что обязательно надо помнить о солнцезащитном креме и не находиться под прямыми лучами солнца.