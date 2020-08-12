Шипованный белок, благодаря которому коронавирус имеет форму короны, цепляется к клеткам, в результате чего инфекция попадает в организм. Ученые нашли способ, как прервать эту, казалось бы, прочную связь.

Американские ученые обнаружили важные для инфицирования участки рядом с местом присоединения шипованного белка. Если заблокировать их, то возбудитель вируса не сможет попасть в организм, сообщает Phys.org.

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Специалисты из Северо-Западного университета обнаружили в белках шипованного отростка коронавируса положительно заряженные многоосновные сайты расщепления. Они размещены недалеко от места крепления вируса к отрицательно заряженным рецепторам человеческих клеток.

Новая информация позволила ученым разработать отрицательно заряженную молекулу, которая блокирует соединение вируса с клеткой-хозяином.

Наша работа показывает, что блокирование этого места расщепления может стать действенной профилактической терапией, которая снижает способность вируса инфицировать людей... Наши результаты объясняют эксперименты, которые показывают, что мутации белка шипа SARS-CoV-2 влияют на заразность вируса,

– заявила руководительница исследования Моника Олвера де ла Круз.

Что известно о сайтах расщепления SARS-CoV-2

С начала пандемии нового коронавируса многоосновные сайты расщепления SARS-CoV-2 были загадкой для ученых. Известно, что состоят они из аминокислот. Однако предыдущие исследования показали, что они влияют на вирулентность и заразность вируса.

Команда исследователей из Северо-Западного университета обнаружила, что сайты расщепления размещены в 10 нанометрах от клеточных рецепторов. Это стало неожиданным открытием, ведь обычно все электростатические взаимодействия в организме происходят на расстоянии не более 1 нанометра.

На основе полученной информации, ученые планируют начать разработку препарата, который сможет ингибировать белок шипованных отростков нового коронавируса.