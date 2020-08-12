Шипований білок, завдяки якому коронавірус має форму корони, чіпляються до клітин, внаслідок чого інфекція потрапляє в організм. Вчені знайшли спосіб, як перервати цей, здавалося б, міцний зв'язок.

Американські вчені виявили важливі для інфікування ділянки поруч з місцем приєднання шипованого білка. Якщо заблокувати їх, то збудник вірусу не зможе потрапити в організм, повідомляє Phys.org.

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Фахівці з Північно-Західного університету виявили в білках шипованого відростка коронавірусу позитивно заряджені багатоосновні сайти розщеплення. Вони розміщені неподалік місця кріплення вірусу до негативно заряджених рецепторів людських клітин.

Нова інформація дозволила вченим розробити негативно заряджену молекулу, яка блокує з'єднання вірусу з клітиною-господарем.

Наша робота показує, що блокування цього місця розщеплення може стати дієвою профілактичною терапією, яка знижує здатність вірусу інфікувати людей... Наші результати пояснюють експерименти, які показують, що мутації білка шипа SARS-CoV-2 впливають на заразність вірусу,

– заявила керівниця дослідження Моніка Олвера де ла Круз.

Що відомо про сайти розщеплення SARS-CoV-2

Від початку пандемії нового коронавірусу багатоосновні сайти розщеплення SARS-CoV-2 були загадкою для вчених. Відомо, що складаються вони з амінокислот. Однак попередні дослідження показали, що вони впливають на вірулентність і заразність вірусу.

Команда дослідників з Північно-Західного університету виявила, що сайти розщеплення розміщені в 10 нанометрах від клітинних рецепторів. Це стало несподіваним відкриттям, адже зазвичай всі електростатичні взаємодії в організмі відбуваються на відстані не більше ніж 1 нанометр.

На основі отриманої інформації, вчені планують розпочати розробку препарату, який зможе інгібувати білок шипованих відростків нового коронавірусу.