Британські вчені розбили коронавірусну хворобу на 6 кластерів, кожен з яких має свою домінантну симптоматику. Також вони розробили додаток, який може передбачити, до якого кластеру може належати пацієнт.

Дослідники Королівського коледжу Лондона проаналізували симптоми, зібрані зі 1600 пацієнтів з коронавірусом з США та Великобританії, які лікувалися з березня по квітень 2020 року, повідомляє видання Daily Mail.

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Кожен тип коронавірусу має свою групу симптомів

Дослідники пояснили, що COVID-19 має три важких кластера. Перший викликає втому, другий – плутанину свідомості, а останній – проблеми з черевною порожниною і диханням.

Науковці зазначили, що найчастіше ці кластери зустрічались у пацієнтів старшого віку або у тих, які мали надлишкову вагу.

Також вони визначали, що трьома основними симптомами в інфікованих є:

безперервний кашель, лихоманка, втрата нюху.

Окрім цих симптомів, часто зустрічаються головні болі й діарея.

Щоб мати змогу прогнозувати, яким пацієнтам необхідна буде госпіталізація, опираючись на ці дані вчені розробили додаток COVID Symptom Study.

Додаток оцінює кластер пацієнта, опираючись на дані про його вік, стать, індекс маси тіла та наявність супутніх захворювань.