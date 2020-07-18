Британские ученые разбили коронавирусную болезнь на 6 кластеров, каждый из которых имеет свою доминантную симптоматику. Также они разработали приложение, которое может предсказать, к какому кластеру может принадлежать пациент.

Исследователи Королевского колледжа Лондона проанализировали симптомы, собранные у 1600 пациентов с коронавирусом из США и Великобритании, которые лечились с марта по апрель 2020 года, сообщает издание Daily Mail.

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Каждый тип коронавируса имеет свою группу симптомов

Исследователи объяснили, что COVID-19 имеет три тяжелых кластера. Первый вызывает усталость, второй – путаницу сознания, а последний – проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Ученые отметили, что чаще всего эти кластеры встречались у пациентов старшего возраста или у тех, которые имели избыточный вес.

Также они определяли, что тремя основными симптомами у инфицированных являются

непрерывный кашель, лихорадка, потеря обоняния.

Кроме этих симптомов часто встречаются головные боли и диарея.

Чтобы иметь возможность прогнозировать, каким пациентам необходима будет госпитализация, опираясь на эти данные ученые разработали приложение COVID Symptom Study.

Приложение оценивает кластер пациента, опираясь на данные про его возраст, пол, индекс массы тела и наличие сопутствующих заболеваний.