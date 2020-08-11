Факт, що висока температура робить нас роздратованими науково підтвердили. Тож, тепер варто хвилюватись не лише про шкідливий вплив сонця на шкіру, а й про вплив на психоемоційний стан у спекотну пору.

Спекотна погода погано впливає на ментальне здоров'я

Дослідники кліматичної психології з Каледонського університету у Глазго, провели дослідження та зробили висновок, що спекотна погода може викликати в людей гнів.

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Вчені ще на початку 19-го століття помітили, що в більш спекотних регіонах вищі показники тяжких злочинів, ніж у країнах з прохолодним кліматом.

Наступне дослідження, яке провели у Великобританії, свідчило про те, що кожне підвищення температури на 1°C вище за 18°C пов’язане зі збільшенням кількості самогубств на 3,8% і вбивств на 5%.

Підвищення температури підвищує рівень гормону стресу кортизолу, а також адреналіну і тестостерону. Коли відбувається сплеск тестостерону люди відчувають агресивність і жорстокість,

— зазначили дослідники.

Кому спека особливо небезпечна

Окрім того слід пам'ятати, про те, що спека особливо погано впливає на людей з серцево-судинними захворюваннями, які мають розлади системи органів дихання, літніх людей, дітей та вагітних, оскільки в силу фізіологічних особливостей та захворювань організму буває важко справитись із надмірним теплом.

Терморегуляція легко дає збій, що може стати причиною серцевого нападу, задухи, втрати свідомості. При цьому вразливим людям необов’язково перебувати на вулиці під відкритим сонцем.

Достатньо у спекотну пору перебувати у задушливих та погано провентильованих приміщеннях чи нагрітому автомобілі, громадському транспорті.