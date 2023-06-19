Водночас якщо ви не страждаєте цими проблемами, то необов'язково дотримуватися обмежень. Всі ці продукти та напої подразнюють слизову оболонку шлунка, адже містять органічні кислоти. Але здоровій людині жодної шкоди вони не завдадуть.

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Гастрит: які продукти не підійдуть натщесерце

Якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, слід уважно обирати продукти на сніданок. Чудово підійде вівсянка. А ось від фруктів чи концентрованих соків – відмовитеся.

Та навіть із хронічними захворюваннями, обмеження діють зазвичай лише в період загострення.

Фреш, чи чашка кави – теж не найкращий варіант, якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт після того, як приймете їх натщесерце.

Зверніть увагу! Приймання деяких ліків на голодний шлунок теж може бути протипоказаним у випадку багатьох препаратів. Зокрема, тих, які містять ацетилсаліцилову кислоту. Якщо неправильно вживати ліки, можна заробити гастрит або виразку.

На голодний шлунок не варто пити солодкі газовані напої, адже це просто солодка бомба. А ось звичайну воду або мінеральну воду з газом навіть потрібно — так ви запустите обмінні процеси в організмі.

Звичайно, не слід терпіти голод, але за умови, коли немає можливості щось перекусити, краще відмовитися від продуктів, які можуть погіршити самопочуття при гастриті.

Що ж їсти при гастриті

Краще їсти фрукти та овочі з низьким вмістом кислоти або нейтральні (лужні), переважно ті, які є хорошими джерелами клітковини, а це: ягоди, гарбуз і морква.

Краще віддати перевагу цільнозерновому хлібу, коричневому рису. Однак, при загостренні стану можна перейти на білий рис або картоплю, які легко перетравлюються. Уникайте макаронних виробів або страв на основі кукурудзи.

З молочних продуктів підійде знежирений несолодкий йогурт з пробіотиками. Невеликими порціями можна їсти деякі тверді сири з низьким вмістом солі. Слід уникати соусів, начинок та пудингів, приготованих зі жирних вершків.

Яйця можуть бути відмінним джерелом білка. Однак, їх слід вживати вареними, у вигляді омлету. Не слід поєднувати їх з сосисками або шинкою, не додавайте олію та гострі приправи.