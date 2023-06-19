В то же время, если вы не страдаете этими проблемами, то необязательно соблюдать ограничения. Все эти продукты и напитки раздражают слизистую желудка, ведь содержат органические кислоты. Но здоровому человеку никакого вреда они не нанесут.

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Гастрит: какие продукты не подойдут натощак

Если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует внимательно выбирать продукты на завтрак. Прекрасно подойдет овсянка. А вот от фруктов или концентрированных соков – откажитесь.

Но даже с хроническими заболеваниями ограничения действуют обычно только в период обострения.

Фреш или чашка кофе – тоже не самый лучший вариант, если вы чувствуете любой дискомфорт после того, как примете их натощак.

Обратите внимание! Прием некоторых лекарств на голодный желудок тоже может быть противопоказан в случае многих препаратов. В частности, содержащих ацетилсалициловую кислоту. Если неправильно употреблять лекарство, можно заработать гастрит или язву.

На голодный желудок не стоит пить сладкие газированные напитки, ведь это просто сладкая бомба. А вот обычную воду или минеральную воду с газом даже нужно – так вы запустите обменные процессы в организме.

Конечно, не следует терпеть голод, но при условии, когда нет возможности что-либо перекусить, лучше отказаться от продуктов, которые могут усугубить самочувствие при гастрите.

Что же есть при гастрите

Лучше есть фрукты и овощи с низким содержанием кислоты или нейтральные (щелочные), преимущественно те, которые являются хорошими источниками клетчатки, а это ягоды, тыква и морковь.

Лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу, коричневому рису. Однако, при обострении состояния можно перейти на белый рис или легко перевариваемый картофель. Избегайте макаронных изделий или блюд на основе кукурузы.

Из молочных продуктов подойдет обезжиренный несладкий йогурт с пробиотиками. Небольшими порциями можно есть некоторые сыры с низким содержанием соли. Следует избегать соусов, начинок и пудингов, приготовленных из жирных сливок.

Яйца могут являться отличным источником белка. Однако их следует употреблять вареными в виде омлета. Не совмещайте их с сосисками или ветчиной, не добавляйте масло и острые приправы.