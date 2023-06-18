Есть данные, что чрезмерное потребление может быть связано с повышенным риском рака или сердечными проблемами. В то же время куча исследований подтвердила, что несколько чашек в день вполне приемлемо и даже здорово для организма. Потому что предлагаем вам 5 способов, которые сделают вашу чашку кофе – здоровее.

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Фильтрованная вода

Знаете ли вы, что около 98,5% сварного кофе состоит из воды? То есть, качество и вкус воды играют огромную роль во вкусе вашего сваренного кофе. Если вода, которую вы используете при приготовлении кофе, имеет неприятный вкус или резкий запах, ваш кофе тоже будет таким. Выход – использование очищенной воды.

Выбирайте нерастворимый кофе

Качество кофейных зерен имеет большое значение для получения максимальной пользы. Выбирайте свежемолотый кофе высокого качества, органический, по возможности, без искусственных примесей и добавок.

Кроме того, будет отлично, если вы будете знать о происхождении зерен. Кофе, который был выращен на экологически чистых плантациях, будет лучшим по вкусовым свойствам и в контексте воздействия на здоровье.

Метод приготовления имеет значение

Выбирайте метод приготовления кофе, сохраняющий максимальное количество полезных веществ. Так, фильтр-кофе сохраняет больше антиоксидантов, чем обычный нефильтрованный кофе и кофе, который вы просто заварили в чашке. По данным исследований, они содержат больше веществ, повышающих холестерин, чем отфильтрованное.

А вот от добавок лучше отказаться

Если вы любите добавлять в кофе сахар, сливки и сиропы, это может значительно снизить пользу кофе. Более того, это придаст лишних калорий.

Научитесь пить кофе без сахара или используйте натуральные заменители сахара, которые имеют меньше калорий, например стевию.

И главное – соблюдайте меру

Кофе имеет много полезных веществ, но когда это умеренно, его потребление нужно контролировать. Если же вы будете превышать свой "предел" кофе, это может повлечь негативные последствия для здоровья. У вас могут возникнуть нервозность, бессонница или проблемы с пищеварительной системой.

Специалисты рекомендуют потреблять не более 3-4 чашек кофе в день.