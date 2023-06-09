В исследовании, проведенном в Гамбурге, изучали мозг более 2000 человек от 45 до 74 лет, всех участников разделили на четыре группы, они получали разное количество чашек кофе. А потом учёные сравнили результаты. То, какая она, магическое количество кофе – рассказываем дальше.

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Четыре группы людей, регулярно пили:

первая группа – менее 1 чашки кофе в день

вторая группа – 1–2 чашки кофе в день

третья группа – 3–4 чашки кофе в день

четвертая группа – 5–6 чашек кофе в день

Важно ! Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали 3-4 чашки кофе в день, имели сильнейшую структуру мозга. Ученые оценивали несколько факторов, в частности, толщину коры, которую обычно связывают с высшим интеллектом.

Однако ученые признали, что их исследование далеко не идеально: оно проводилось на относительно небольшой и однородной группе. Они также добавили, что те, кто пил больше кофе, как правило, имели хорошее здоровье и были более образованными, и эти потенциальные факторы нельзя исключать.

Также ученые решили провести дальнейшие исследования, чтобы определить, имеет ли кофе без кофеина подобный эффект.

Несмотря на это, уже предварительные выводы дают право говорить, что кофе полезен для вашего мозга и общего здоровья.

Польза кофе для вашего здоровья

Предыдущие исследования показали, что кофе замедляет снижение когнитивных функций и потенциально снижает риски развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Кроме того, в 2017 году метаанализ влияния кофе на здоровье обнаружил, что кофе снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и неврологические, метаболические заболевания, заболевания печени.

Независимо от того, какой кофе вы любите, понятно, что он полезен для вас и вот это новое исследование показывает, что привычка пить кофе улучшает структуру вашего мозга, что тоже является хорошим бонусом.

Кстати, есть напиток на основе кофе, который лучше обходить. Диетологи говорят, что он может препятствовать усвоению питательных веществ. Об этом напитке, мы писали здесь.

Заметьте! Следует прекратить пить кофе, или уменьшить порцию, если почувствуете дрожь, беспокойство или учащенное сердцебиение.