Жуйка може бути корисною, в тому випадку, якщо вона без цукру. Вона зменшує ризики виникнення карієсу, адже слина в процесі її жування, омиває зуби і нейтралізовує кислоту. Крім того, жуйка сприяє виробленню серотоніну, а відтак підвищує настрій.

І звісно, очевидний бонус жування гумки – свіжий подих. Буває, що люди випадково проковтують жуйку і тоді хвилюються про наслідки для організму. То чи можна їсти жуйку, наскільки це шкідливо, пише WONDER.

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Чи шкідливо з'їсти жуйку

Попри стереотип, що жуйку не можна проковтувати, це не так критично! Насправді ж жуйка не перетравлюється, а виходить з організму природним шляхом через кілька днів.

Втім, експерти клініки Мейо зауважили, що велика кількість жуйки в шлунку може бути причиною запорів, а як наслідок до кишкової непрохідності.

Важливо! Щоб очистити зуби і освіжити подих можна жувати гумку максимально до 20 хвилин після кожного прийому їжі. Якщо жувати жуйку довше, створюється додаткове навантаження на жувальні м'язи.

Прихована шкода жуйки