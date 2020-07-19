Що буде, якщо проковтнути жуйку та факти про гумку, яких ви могли не знати
Жуйка може бути корисною, в тому випадку, якщо вона без цукру. Вона зменшує ризики виникнення карієсу, адже слина в процесі її жування, омиває зуби і нейтралізовує кислоту. Крім того, жуйка сприяє виробленню серотоніну, а відтак підвищує настрій.
І звісно, очевидний бонус жування гумки – свіжий подих. Буває, що люди випадково проковтують жуйку і тоді хвилюються про наслідки для організму. То чи можна їсти жуйку, наскільки це шкідливо, пише WONDER.
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Чи шкідливо з'їсти жуйку
Попри стереотип, що жуйку не можна проковтувати, це не так критично! Насправді ж жуйка не перетравлюється, а виходить з організму природним шляхом через кілька днів.
Втім, експерти клініки Мейо зауважили, що велика кількість жуйки в шлунку може бути причиною запорів, а як наслідок до кишкової непрохідності.
Прихована шкода жуйки
- Часте та тривале жування може бути причиною головного болю, адже створюється навантаження на скронево-нижньощелепний суглоб. Йдеться про так званий "біль напруги".
- Розлади харчової поведінки. Жуйка сама по собі смачна і тимчасово заглушає голод, а люди з нервовою анорексією чи булімією часто тим зловживають.
- Шкода для екології: по-перше, жуйка містить пластик, який довго розлягається в природі, по-друге, вона прилипає до поверхонь, які потім потребують додаткового очищення.