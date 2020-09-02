Любов до солодкого може ставати звичкою, з якою дуже важко боротися. Відомо, що велика кількість солодощів може призводити до набору ваги та розвитку серйозних захворювань.

Кількість споживаного цукру потрібно контролювати, кількість калорій, отримуваних шляхом легкозасвоюваних вуглеводів не повинно бути великим, пише Medical Daily.

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Як їсти менше солодкого

Висипайтесь. Нестача сну може впливати на апетит, збільшуючи виробництво гормону голоду – греліну. Іншими словами, якщо вночі ви спите менше рекомендованих 7-8 годин, то протягом дня у вас посилюється тяга до їжі.

Читайте етикетки на харчових продуктах. Велика кількість уживаного цукру може надходити з "прихованих" джерел, наприклад, з салатних заправок і хліба. Через такі добавки у вас може розвинутися певне звикання до цих продуктів, завдяки впливу цукру на систему винагороди в мозку.

Якість замість кількості. Якщо бажаєте чогось солоденького, виберіть щось невелике і смачне. При цьому потрібно "не переборщити" з кількістю, а вибирати маленькі шматочки та смакувати, а не поїдати величезні порції шоколаду або інших солодощів, оскільки великі порції викликають тягу до солодкого.



Солодощі викликають звикання та важкі хвороби / Фото unsplash

Знайдіть альтернативу солодким продуктам. Для здорового вживання солодких страв, вибирайте натуральні джерела цукру, зменшуючи кількість цукрових добавок. Це можна зробити, наприклад, шляхом зміни продуктів і напоїв в раціоні.

Наприклад, замініть ароматизований йогурт грецьким йогуртом, який можна зробити трохи солодше, додавши свіжі фрукти. Так само намагайтеся не купувати солодкі напої, наприклад, безалкогольні газовані чи енергетичні напої. Замість цього насолодитеся склянкою мінеральної води зі смаком вашого улюбленого фрукта.

Споживайте більше білка. Крім жирів, білок теж засвоюється повільніше, ніж вуглеводи. Якщо ви вживаєте в основному вуглеводну їжу, з недостатньою кількістю білка, вона буде перетравлюватися швидше і викличе підвищення рівня цукру в крові.

Після різкого підвищення рівня цукру, за її словами, відбувається його падіння, це може сприяти виникненню тяги до солодкого. Білок допоможе цього уникнути.