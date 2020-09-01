Невгамовна тяга до їжі або сильне бажання їсти певні продукти може зводити нанівець будь-які зусилля з підтримки здорової ваги. Однак існує кілька способів полегшити цю проблему.

Їхній огляд був опублікований в журналі Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity.

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Як зменшити тягу до їжі

Вчені проаналізували 28 досліджень. Їх результати значною мірою підтверджують попередні висновки про те, що потяг до їжі можна знизити за допомогою змін в раціоні, деяких медичних препаратів, фізичної активності, а також баріатричної хірургії.

Існує, наприклад, один перевірений спосіб зменшення тяги до певних продуктів: їх потрібно їсти рідше. Іншими словами, краще не їсти, ніж їсти потроху.

Дослідники прийшли також до ще деяких висновків щодо тяги до їжі: