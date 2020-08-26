Вітаміни та мінерали дійсно можуть покращувати наше здоров'я і знижувати ризик смерті від багатьох причин. Але отримання цих речовин з біологічно активних добавок не може допомогти навіть людям, які відчувають нестачу поживних речовин.

Крім того, надмірне споживання кальцію в добавках пов'язане з підвищеним ризиком смерті від раку. Дослідники виявили, що цей ризик виникає при прийманні БАД кальцію в дозах понад 1000 мг на день. Дослідження опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine.

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У дослідженні використовувалися дані понад 27000 американців у віці від 20 років, щоб оцінити зв'язок між вживанням біологічно активних добавок і смертністю від усіх причин, в тому числі від серцево-судинних захворювань (ССЗ) і раку.

Вплив вітамінів на людей

Дослідники виявили:

Адекватне споживання вітаміну К і магнію було пов'язано зі зниженим ризиком смерті;

Адекватне споживання вітаміну А, вітаміну К і цинку було пов'язано зі зниженим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань (ССЗ);

Надмірне споживання кальцію було пов'язано з вищим ризиком смерті від раку.

Джерело вітамінів має значення

Коли ж учені порівняли джерела поживних речовин (харчі й харчові добавки), вони виявили, що:

Зниження ризику смерті у зв'язку з адекватним споживанням вітаміну К і магнію, стосувалося тільки споживання харчів, а не харчових добавок;

Зменшення ризику смерті від ССЗ у зв'язку з адекватним споживанням вітаміну А, вітаміну К і цинку теж спостерігалося лише при отриманні поживних речовин з харчів, а не з харчових добавок;

Споживання кальцію в харчових добавках, як мінімум, на рівні 1000 мг в день було пов'язано з підвищеним ризиком смерті від раку, але не було ніякого зв'язку між підвищеним ризиком раку і споживанням кальцію, що міститься в харчових продуктах.

Крім того, дослідники виявили, що харчові добавки не впливають на ризик смерті у людей з низьким споживанням поживних речовин. Вчені також побачили ознаки того, що споживання вітаміну D в харчових добавках особами, які не мають ознак дефіциту вітаміну D, може бути пов'язано з підвищеним ризиком смерті від всіх причин, включаючи рак.