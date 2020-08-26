Витамины и минералы действительно могут улучшать наше здоровье и снижать риск смерти от многих причин. Но получение этих веществ с биологически активных добавок не может помочь даже людям, которые испытывают недостаток питательных веществ.

Кроме того, чрезмерное потребление кальция в добавках связано с повышенным риском смерти от рака. Исследователи обнаружили, что этот риск возникает при приеме БАД кальция в дозах более 1000 мг в день. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

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В исследовании использовались данные более 27 тысяч американцев в возрасте от 20 лет, чтобы оценить связь между употреблением биологически активных добавок и смертностью от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и рака.

Влияние витаминов на людей

Исследователи обнаружили:

Адекватное потребление витамина К и магния было связано с пониженным риском смерти;

Адекватное потребление витамина А, витамина К и цинка было связано с пониженным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)

Чрезмерное потребление кальция было связано с более высоким риском смерти от рака.

Источник витаминов не имеет значения

Когда же ученые сравнили источники питательных веществ (продукты и пищевые добавки), они обнаружили, что:

Снижение риска смерти в связи с адекватным потреблением витамина К и магния, касалось только потребление пищи, а не пищевых добавок;

Уменьшение риска смерти от ССЗ в связи с адекватным потреблением витамина А, витамина К и цинка тоже наблюдалось только при получении питательных веществ из продуктов, а не из пищевых добавок;

Потребление кальция в пищевых добавках, как минимум, на уровне 1000 мг в день было связано с повышенным риском смерти от рака, но не было никакой связи между повышенным риском рака и потреблением кальция, содержащийся в пищевых продуктах.

Кроме того, исследователи обнаружили, что пищевые добавки не влияют на риск смерти у людей с низким потреблением питательных веществ. Ученые также увидели признаки того, что потребление витамина D в пищевых добавках лицами, которые не имеют признаков дефицита витамина D, может быть связано с повышенным риском смерти от всех причин, включая рак.