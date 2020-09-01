Неуемная тяга к еде или сильное желание есть определенные продукты может сводить на нет любые усилия по поддержанию здорового веса. Однако существует несколько способов облегчить эту проблему.

Их обзор был опубликован в журнале Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity.

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Как уменьшить тягу к еде

Ученые проанализировали 28 исследований. Их результаты в значительной степени подтверждают предварительные выводы о том, что тягу к пище можно снизить с помощью изменений в рационе, некоторых медицинских препаратов, физической активности, а также бариатрической хирургии.

Существует, например, один проверенный способ уменьшения тяги к определенным продуктам: их нужно есть реже. Другими словами, лучше не есть, чем есть понемногу.

Исследователи пришли также к еще некоторым выводам относительно тяги к еде: