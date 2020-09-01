Как уменьшить тягу к еде: назвали действенные способы, но не все они полезны
Неуемная тяга к еде или сильное желание есть определенные продукты может сводить на нет любые усилия по поддержанию здорового веса. Однако существует несколько способов облегчить эту проблему.
Их обзор был опубликован в журнале Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity.
Также на тему: Витамины и минералы улучшают здоровье только, если поступают из пищи
Как уменьшить тягу к еде
Ученые проанализировали 28 исследований. Их результаты в значительной степени подтверждают предварительные выводы о том, что тягу к пище можно снизить с помощью изменений в рационе, некоторых медицинских препаратов, физической активности, а также бариатрической хирургии.
Существует, например, один проверенный способ уменьшения тяги к определенным продуктам: их нужно есть реже. Другими словами, лучше не есть, чем есть понемногу.
Исследователи пришли также к еще некоторым выводам относительно тяги к еде:
- Потеря веса уменьшает тягу к еде.
- Недостаток физической активности увеличивает тягу к пище.
- Пищевые привычки и набор веса зависят от тяги к пище примерно 11%, то есть больше, чем от известных сегодня генетических факторов.
- Многие лекарства от ожирения уменьшают тягу к еде.
- Различные демографические и социально-экономические группы могут по-разному реагировать на тягу к еде. Однако пока мало известно об этих различиях, поэтому в этой области необходимы дополнительные исследования.