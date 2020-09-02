Любовь к сладкому может становиться привычкой, с которой очень трудно бороться. Известно, что большое количество сладостей может приводить к набору веса и развитию серьезных заболеваний.

Количество потребляемого сахара нужно контролировать, количество калорий, получаемых путем легкоусвояемых углеводов, не должно быть большим, пишет Medical Daily.

Также на тему: Как уменьшить тягу к еде: назвали действенные способы, но не все они полезные

Как есть меньше сладкого

Высыпайтесь. Недостаток сна может влиять на аппетит, увеличивая производство гормона голода – грелина. Другими словами, если ночью вы спите меньше рекомендованных 7 – 8 часов, то в течение дня у вас усиливается тяга к еде.

Читайте этикетки на пищевых продуктах. Большое количество употребляемого сахара может поступать из "скрытых" источников, например, из салатных заправок и хлеба. Из-за таких добавок у вас может развиться определенное привыкание к этим продуктам, благодаря влиянию сахара на систему вознаграждения в мозге.

Качество вместо количества. Если желаете чего-то сладенького, выберите что-то небольшое и вкусное. При этом нужно "не переборщить" с количеством, а выбирать маленькие кусочки и смаковать, а не поедать огромные порции шоколада или других сладостей, поскольку большие порции вызывают тягу к сладкому.



Сладости вызывают привыкание и тяжелые болезни / Фото unsplash

Найдите альтернативу сладким продуктам. Для здорового употребления сладких блюд, выбирайте натуральные источники сахара, уменьшая количество сахарных добавок. Это можно сделать, например, путем изменения продуктов и напитков в рационе.

Например, замените ароматизированный йогурт греческим йогуртом, который можно сделать немного слаще, добавив свежие фрукты. Так же старайтесь не покупать сладкие напитки, например, безалкогольные газированные или энергетические напитки. Вместо этого насладитесь стаканом минеральной воды со вкусом вашего любимого фрукта.

Потребляйте больше белка. Кроме жиров, белок тоже усваивается медленнее, чем углеводы. Если вы употребляете в основном углеводную пищу, с недостаточным количеством белка, она будет перевариваться быстрее и вызовет повышение уровня сахара в крови.

После резкого повышения уровня сахара происходит его падение, это может способствовать возникновению тяги к сладкому. Белок поможет этого избежать.