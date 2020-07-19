Что будет, если проглотить жвачку и факты о резинке, которых вы могли не знать
Жвачка может быть полезной, в том случае, если она без сахара. Она уменьшает риски возникновения кариеса, ведь слюна в процессе ее жевания, омывает зубы и нейтрализует кислоту. Кроме того, жвачка способствует выработке серотонина, а значит повышает настроение.
И конечно, очевидный бонус жевания резинки – свежее дыхание. Бывает, что люди случайно проглатывают жвачку и тогда волнуются о последствиях для организма. Так можно ли есть жвачку, насколько это вредно, пишет WONDER.
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Вредно ли съесть жвачку
Несмотря на стереотип, что жвачку нельзя проглатывать, это не так критично! На самом деле жвачка не переваривается, а выходит из организма естественным путем через несколько дней.
Впрочем, эксперты клиники Мейо заметили, что большое количество жвачки в желудке может быть причиной запоров, а как следствие кишечной непроходимости.
Скрытый вред жвачки
- Частое и длительное жевание может быть причиной головной боли, ведь создается нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав. Речь идет о так называемой "боле напряжения".
- Расстройства пищевого поведения. Жвачка сама по себе вкусная и временно заглушает голод, а люди с нервной анорексией или булимией часто этим злоупотребляют.
- Вред для экологии: во-первых, жвачка содержит пластик, который долго разлагается в природе, во-вторых, она прилипает к поверхностям, которые затем требуют дополнительной очистки.