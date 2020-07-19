Жвачка может быть полезной, в том случае, если она без сахара. Она уменьшает риски возникновения кариеса, ведь слюна в процессе ее жевания, омывает зубы и нейтрализует кислоту. Кроме того, жвачка способствует выработке серотонина, а значит повышает настроение.

И конечно, очевидный бонус жевания резинки – свежее дыхание. Бывает, что люди случайно проглатывают жвачку и тогда волнуются о последствиях для организма. Так можно ли есть жвачку, насколько это вредно, пишет WONDER.

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Вредно ли съесть жвачку

Несмотря на стереотип, что жвачку нельзя проглатывать, это не так критично! На самом деле жвачка не переваривается, а выходит из организма естественным путем через несколько дней.

Впрочем, эксперты клиники Мейо заметили, что большое количество жвачки в желудке может быть причиной запоров, а как следствие кишечной непроходимости.

Важно! Чтобы очистить зубы и освежить дыхание можно жевать резинку максимально до 20 минут после каждого приема пищи. Если жевать жвачку дольше, создается дополнительная нагрузка на жевательные мышцы.

Скрытый вред жвачки