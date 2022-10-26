Дослідники повідомляють, що вони точно визначили кількість генів, які відповідають за цей розлад. Науковці зазначають, що дислексія та амбідекстрія мають генетичний зв'язок.

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Як виявляли гени

Для вивчення генів, які провокують хворобу, провели дослідження. Воно включало 50 000 дорослих людей з дислексією та 1 мільйон дорослих без діагнозу. Дослідники перевірили зв’язок між мільйонами генетичних варіантів і статусом хвороби.

Приблизно одна третина виявлених генетичних варіантів раніше була пов’язана із загальними когнітивними здібностями та рівнем освіти. Деякі з генів були пов’язані з іншими станами нейророзвитку, такими як: затримка мови, мислення та низький рівень академічних досягнень.

Багато генів, які провокують дислексію, також пов’язані з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю.

Чи залежить розвиток хвороби від конкретної мови

Дослідники виявили, що кілька генетичних варіантів були найбільш значущими у вибірці китайськомовних учасників дослідження. Це свідчить про те, що загальні процеси мислення під час навчання не залежать від конкретної мови.

Використовуючи генетичну інформацію з дослідження, дослідники змогли передбачити, наскільки добре діти та дорослі можуть читати.

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