Рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій. Відтак, до ПМГ входять шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях. Їх можна зробити безоплатно.
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6 досліджень, щоб виявити онкологію:
- мамографія – обстеження молочних залоз;
- гістероскопія – обстеження матки;
- езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;
- колоноскопія – обстеження товстого кишківника;
- цистоскопія – обстеження сечового міхура;
- бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.
Детальний перелік послуг для кожного дослідження можна дізнатись на сайті НСЗУ – пункти 17 – 22.
Безоплатно дослідження можна пройти за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря.
Є певні умови
Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження:
- мамографію та колоноскопію призначають після 40 років,
- гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.
У МОЗ також повідомили, що з 17 жовтня в Україні запрацювала гаряча лінія інформаційної підтримки онкохворих "Пацієнт має право" від ГО Афіна. Жінки проти раку, де пацієнти з онкологічними захворюваннями зможуть дізнатися:
- які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів;
- як перевірити наявність ліків;
- що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;
- які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.