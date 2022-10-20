Рання діагностика онкозахворювань залишається пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій. Відтак, до ПМГ входять шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях. Їх можна зробити безоплатно.

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6 досліджень, щоб виявити онкологію:

мамографія – обстеження молочних залоз;

гістероскопія – обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) – обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія – обстеження товстого кишківника;

цистоскопія – обстеження сечового міхура;

бронхоскопія – обстеження трахеї та бронхів.

Зверніть увагу! Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується консультація лікаря, безпосередньо дослідження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Детальний перелік послуг для кожного дослідження можна дізнатись на сайті НСЗУ – пункти 17 – 22.

Безоплатно дослідження можна пройти за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря.

Є певні умови

Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження:

мамографію та колоноскопію призначають після 40 років,

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років.

У МОЗ також повідомили, що з 17 жовтня в Україні запрацювала гаряча лінія інформаційної підтримки онкохворих "Пацієнт має право" від ГО Афіна. Жінки проти раку, де пацієнти з онкологічними захворюваннями зможуть дізнатися:

які медичні послуги мають бути безоплатними для пацієнтів;

як перевірити наявність ліків;

що робити, якщо відмовляються надати безоплатно медичну послугу;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном.