Ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий. Следовательно, в ПМГ входят шесть исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях. Их можно сделать бесплатно.

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6 исследований, чтобы выявить онкологию:

маммография – обследование молочных желез;

гистероскопия – обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;

колоноскопия – обследование толстого кишечника;

цистоскопия – обследование мочевого пузыря;

Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

Обратите внимание! При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется консультация врача, непосредственно исследование, анализ и описание результатов, местная или общая анестезия при проведении гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии и т.д.

Подробный список услуг для каждого исследования можно узнать на сайте НСЗУ – пункты 17 – 22.

Безвозмездно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.

Есть определенные условия

Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:

маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,

гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

В Минздраве также сообщили, что с 17 октября в Украине заработала горячая линия информационной поддержки онкобольных "Пациент имеет право" от ОО Афина. Женщины против рака, где пациенты с онкологическими заболеваниями смогут узнать:

какие медицинские услуги должны быть бесплатными для пациентов;

как проверить наличие лекарства;

что делать, если отказываются предоставить бесплатно медицинскую услугу;

какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за рубежом.