Ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий. Следовательно, в ПМГ входят шесть исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях. Их можно сделать бесплатно.

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6 исследований, чтобы выявить онкологию:

  • маммография – обследование молочных желез;
  • гистероскопия – обследование матки;
  • эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;
  • колоноскопия – обследование толстого кишечника;
  • цистоскопия – обследование мочевого пузыря;
  • Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

Подробный список услуг для каждого исследования можно узнать на сайте НСЗУ – пункты 17 – 22.

Безвозмездно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.

Есть определенные условия

Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:

  • маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,
  • гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

В Минздраве также сообщили, что с 17 октября в Украине заработала горячая линия информационной поддержки онкобольных "Пациент имеет право" от ОО Афина. Женщины против рака, где пациенты с онкологическими заболеваниями смогут узнать:

  • какие медицинские услуги должны быть бесплатными для пациентов;
  • как проверить наличие лекарства;
  • что делать, если отказываются предоставить бесплатно медицинскую услугу;
  • какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за рубежом.