Ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий. Следовательно, в ПМГ входят шесть исследований, позволяющих выявить онкологию на ранних стадиях. Их можно сделать бесплатно.
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6 исследований, чтобы выявить онкологию:
- маммография – обследование молочных желез;
- гистероскопия – обследование матки;
- эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) – обследование пищевода и желудка;
- колоноскопия – обследование толстого кишечника;
- цистоскопия – обследование мочевого пузыря;
- Бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.
Подробный список услуг для каждого исследования можно узнать на сайте НСЗУ – пункты 17 – 22.
Безвозмездно исследование можно пройти по направлению врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.
Есть определенные условия
Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:
- маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,
- гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.
В Минздраве также сообщили, что с 17 октября в Украине заработала горячая линия информационной поддержки онкобольных "Пациент имеет право" от ОО Афина. Женщины против рака, где пациенты с онкологическими заболеваниями смогут узнать:
- какие медицинские услуги должны быть бесплатными для пациентов;
- как проверить наличие лекарства;
- что делать, если отказываются предоставить бесплатно медицинскую услугу;
- какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за рубежом.