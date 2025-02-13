Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в вечернем обращении.

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На сколько снизят стоимость лекарств в Украине

Совет национальной безопасности и обороны провел заседание и нашел способ, как снизить цены на самые популярные лекарства.

Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта – на наиболее важные лекарства для наших людей,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что правительство должно подробно представить обществу все детали и отметил, что "изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев".

"Это персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что впервые Владимир Зеленский заговорил о ценах на лекарства еще 5 февраля. Тогда президент предупредил о возможных кадровых изменениях, если не будут приняты конкретные меры для улучшения доступности лекарств.