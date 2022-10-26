Чоловік на прізвизько Амоу Хаджі помер у неділю в селі Дейгях у південній провінції Фарс. Він не мився ні водою, ні милом понад 60 років, проте помер здоровим.

До теми На Київщині виявили випадок сибірки

Що відомо про спосіб життя чоловіка

Хаджі ходив вкритим сажею і жив в халупі зі шлакоблоків. Жителі села сказали, що в молодості він мав емоційні потрясіння, через які відмовлявся митися.

У 2014 році газета Tehran Times повідомила, що Хаджі їв тіла убитих на дорозі, курив трубку, наповнену екскрементами тварин, і вважав, що від чистоти йому стане погано. На фотографіях видно, що він палив відразу кілька сигарет. Але кілька місяців тому жителі села вперше вмовили його помитися.

В Індії є чоловік, який не мився 30 років

Після смерті Хаджі неофіційний рекорд може належати індійцю, який також не мився більшу частину свого життя.

У 2009 році газета Hindustan Times повідомила, що Кайлаш "Калау" Сінгх із села за межами священного міста Варанасі не мився більше ніж 30 років, намагаючись допомогти покласти край "усім проблемам, з якими стикається нація".

Він відмовлявся від води на користь того, що називав "вогняною лазнею".

Кожного вечора, коли збираються жителі села, Калау… розпалює багаття, курить марихуану і встає на ногу, молячись Господу Шиве,

– мовило видання.

Сінгх вважає, що це все одно, що використовувати воду для прийняття ванни.

Вогненна ванна допомагає вбити всі мікроби та інфекції в організмі,

– казав він.