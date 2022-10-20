Тож щоб з'ясувати епізоотичні зв’язки та причини виникнення збудника, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області провели розслідування.

До теми Сибірка: як небезпечну хворобу перетворили в біологічну зброю

Що встановило розслідування

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, 10 жовтня з'ясувалося, що фермерському господарстві, де виявили сибірку, утримуються лише кози. Їх – 337 голів. Це підтвердили також у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Тому уже наступного дня, 11 жовтня, для координації дій провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На цьому засіданні експерти:

визначили загрозливу зону сибірки,

затвердили План заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища захворювання,

прийняли рішення про запровадження карантину.

Наразі в Київській області проводять комплекс заходів для профілактики та боротьби з сибіркою. А поголів’я кіз, де виявили збудник, знаходиться під наглядом державної лікарні ветеринарної медицини. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, тварини клінічно здорові.

Ситуація з сибіркою в Україні

Епізоотична ситуація по сибірці в Україні контрольована упродовж останніх років. Цього вдалося досягнути завдяки:

активній імунізації тварин,

швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів на випадки виявлення збудників.