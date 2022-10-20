Чтобы выяснить эпизоотические связи и причины возникновения возбудителя, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области провели расследование.

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Что установило расследование

Как сообщили в Госпродслужбе, 10 октября выяснилось, что фермерское хозяйство, где обнаружили сибирскую язву, содержат только козы. Их – 337 голов. Это подтвердили также в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Поэтому на следующий день, 11 октября, для координации действий провели заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. На этом заседании эксперты:

определили угрожающую зону сибирской язвы,

утвердили План мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания,

приняли решение о введении карантина.

Сейчас в Киевской области проводят комплекс мер по профилактике и борьбе с сибирской язвой. Поголовье коз, где обнаружили возбудитель, находится под наблюдением государственной больницы ветеринарной медицины. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, животные клинически здоровы.

Ситуация с сибирской язвой в Украине

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется на протяжении последних лет. Этого удалось добиться благодаря:

активной иммунизации животных,

скорым реагированием ветеринарных специалистов на случаи обнаружения возбудителей.