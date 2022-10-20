Чтобы выяснить эпизоотические связи и причины возникновения возбудителя, специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области провели расследование.
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Что установило расследование
Как сообщили в Госпродслужбе, 10 октября выяснилось, что фермерское хозяйство, где обнаружили сибирскую язву, содержат только козы. Их – 337 голов. Это подтвердили также в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.
Поэтому на следующий день, 11 октября, для координации действий провели заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. На этом заседании эксперты:
- определили угрожающую зону сибирской язвы,
- утвердили План мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания,
- приняли решение о введении карантина.
Сейчас в Киевской области проводят комплекс мер по профилактике и борьбе с сибирской язвой. Поголовье коз, где обнаружили возбудитель, находится под наблюдением государственной больницы ветеринарной медицины. Как сообщили в Госпродпотребслужбе, животные клинически здоровы.
Ситуация с сибирской язвой в Украине
Эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется на протяжении последних лет. Этого удалось добиться благодаря:
- активной иммунизации животных,
- скорым реагированием ветеринарных специалистов на случаи обнаружения возбудителей.
Что известно о Сибирке
Сибирская язва или Антракс – особенно опасная острая инфекционная болезнь не только всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Она передается через проникновение возбудителя через поврежденную кожу или слизистые во время ухода за больными животными, контакта с их тушами или употребления их мяса в пищу. Также заразиться можно через предметы или почву.
Поэтому в случае появления признаков заболевания животных сибирской язвой, нужно немедленно обратиться к врачу ветеринарной медицины или к территориальному органу Госпродпотребслужбы вашего региона.
Подробнее о симптомах сибирской язвы и советами по профилактике вы можете ознакомиться на сайте Минздрава Украины и по ссылке.