Мужчина по кличке Амоу Хаджи умер в воскресенье в деревне Дейгях в южной провинции Фарс. Он не мылся ни водой, ни мылом более 60 лет, однако умер здоровым.

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Что известно об образе жизни мужчины

Хаджи ходил покрытым сажей и жил в лачуге из шлакоблоков. Жители села сказали, что в молодости он испытывал эмоциональные потрясения, из-за которых отказывался мыться.

В 2014 году газета Tehran Times сообщила, что Хаджи кушал тела убитых на дороге, курил трубку, наполненную экскрементами животных, и считал, что от чистоты ему станет плохо. На фотографиях видно, что он курил сразу несколько сигарет. Но несколько месяцев назад жители села впервые уговорили его помыться.

В Индии есть мужчина, не мывшийся 30 лет

После смерти Хаджи неофициальный рекорд может принадлежать индусу, также не мывшемуся большую часть своей жизни.

В 2009 году газета Hindustan Times сообщила, что Кайлаш "Калау" Сингх из села за пределами священного города Варанаси не мылся более 30 лет, пытаясь помочь положить конец "всем проблемам, с которыми сталкивается нация".

Он отказывался от воды в пользу того, что называл "огненной баней".

Каждый вечер, когда собираются жители села, Калау… разжигает костер, курит марихуану и встает на ногу, молясь Господу Шиве,

– сказало издание.

Сингх считает, что это все равно что использовать воду для принятия ванны.

Огненная ванна помогает убить все микробы и инфекции в организме.

– говорил он.