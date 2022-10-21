Для цього громадська організація "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки King Baudouin Foundation запустила проєкт "Пацієнт має право!". Тепер пацієнти за допомогою телефонного дзвінка зможуть отримати інформаційну підтримку щодо своїх прав.

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Куди можна звернутися

Відтепер за номерами +38 (066) 911 33 33 та +38 (068) 911 33 33 пацієнти з онкологічними захворюваннями можуть отримати актуальну інформацію щодо лікування захворювання, а також щодо послуг, які гарантовані державою.

Так, на гарячій лінії зможуть розповісти про те:

які медичні послуги в Україні безоплатні для пацієнтів;

як діяти у випадку відмови надання безоплатної медичної послуги;

які є можливості для лікування онкологічних захворювань в Україні та за кордоном,

як перевірити наявність ліків.

Зверніть увагу! Гаряча лінія працює у будні з 10:00 до 18:00. Усі дзвінки тарифікуються згідно з тарифами вашого мобільного оператора.

Про які права варто знати

Згідно зі статистикою щороку близько 140 тисяч українців дізнаються про онкодіагноз. Саме тому рання діагностика небезпечного захворювання є надважливою, і саме тому вона є пріоритетним напрямом Програми медичних гарантій. У неї входить низка досліджень, за якими можна обстежити:

молочні залози (мамографія);

матку (гістероскопія);

стравохід та шлунок (езофагогастродуоденоскопія та гастроскопія);

товстий кишківник (колоноскопія);

сечовий міхур (цистоскопія);

трахею та бронхи (бронхоскопія).

Ба більше, при проведенні цих обстежень по Програмі медичних гарантій, пацієнти мають право безоплатно отримати консультацію лікаря, аналіз та опис результатів дослідження, місцеву або загальну анестезію під час їхнього проведення за необхідності. Усе це оплачується Національною службою здоров’я України.

Зверніть увагу! З переліком усіх гарантованих послуг можна ознайомитися у пунктах на сайті НСЗУ у пунктах 17–22.

Дослідження ж можна пройти в медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами. Дізнатися, у який саме заклад звертатися, ви можете в оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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Однак зазначимо, що для цього необхідне направлення лікаря, з яким укладена декларація, або за направленням лікуючого лікаря. Також є вікові обмеження:

мамографію та колоноскопію призначають після 40 років,

гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію призначають після 50 років.

Проте якщо лікар підозрює новоутворення у молодших пацієнтів, він також може виписати направлення на такі дослідження.