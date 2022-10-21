Для этого общественная организация "Афина. Женщины против рака" при поддержке King Baudouin Foundation запустила проект "Пациент имеет право!" Теперь пациенты с помощью телефонного звонка смогут получить информационную поддержку своих прав.

Важно Что нужно сделать до 30 лет, чтобы не заболеть раком

Куда можно обратиться

Теперь по номерам +38 (066) 911 33 33 и +38 (068) 911 33 33 пациенты с онкологическими заболеваниями могут получить актуальную информацию относительно лечения заболевания, а также относительно услуг, гарантированных государством.

Так, на горячей линии смогут рассказать о том:

  • какие медицинские услуги в Украине бесплатны для пациентов;
  • как действовать в случае отказа в предоставлении бесплатной медицинской услуги;
  • какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за рубежом,
  • как проверить наличие лекарств.

О каких правах следует знать

Согласно статистике ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Именно поэтому ранняя диагностика опасного заболевания очень важна, и поэтому она является приоритетным направлением Программы медицинских гарантий. В нее входит ряд исследований, когда можно обследовать:

  • молочные железы (маммография);
  • матку (гистероскопия);
  • пищевод и желудок (эзофагогастродуоденоскопия и гастроскопия);
  • толстый кишечник (колоноскопия);
  • мочевой пузырь (цистоскопия);
  • трахею и бронхи (бронхоскопия).

Более того, при проведении этих обследований по Программе медицинских гарантий пациенты имеют право бесплатно получить консультацию врача, анализ и описание результатов исследования, местную или общую анестезию во время их проведения при необходимости. Всё это оплачивается Национальной службой здоровья Украины.

Исследования же можно пройти в медицинских учреждениях, у которых есть договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям. Узнать, в какое заведение обращаться, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

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Однако отметим, что для этого необходимо направление врача, с которым заключена декларация, или направление лечащего врача. Также есть возрастные ограничения:

  • маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,
  • гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию назначают после 50 лет.

Однако, если врач подозревает новообразование у пациентов помоложе, он также может выписать направление на такие исследования.