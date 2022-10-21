Для этого общественная организация "Афина. Женщины против рака" при поддержке King Baudouin Foundation запустила проект "Пациент имеет право!" Теперь пациенты с помощью телефонного звонка смогут получить информационную поддержку своих прав.

Важно Что нужно сделать до 30 лет, чтобы не заболеть раком

Куда можно обратиться

Теперь по номерам +38 (066) 911 33 33 и +38 (068) 911 33 33 пациенты с онкологическими заболеваниями могут получить актуальную информацию относительно лечения заболевания, а также относительно услуг, гарантированных государством.

Так, на горячей линии смогут рассказать о том:

какие медицинские услуги в Украине бесплатны для пациентов;

как действовать в случае отказа в предоставлении бесплатной медицинской услуги;

какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за рубежом,

как проверить наличие лекарств.

Обратите внимание! Горячая линия работает по будням с 10:00 до 18:00. Все звонки тарифицируются согласно тарифам вашего мобильного оператора.

О каких правах следует знать

Согласно статистике ежегодно около 140 тысяч украинцев узнают об онкодиагнозе. Именно поэтому ранняя диагностика опасного заболевания очень важна, и поэтому она является приоритетным направлением Программы медицинских гарантий. В нее входит ряд исследований, когда можно обследовать:

молочные железы (маммография);

матку (гистероскопия);

пищевод и желудок (эзофагогастродуоденоскопия и гастроскопия);

толстый кишечник (колоноскопия);

мочевой пузырь (цистоскопия);

трахею и бронхи (бронхоскопия).

Более того, при проведении этих обследований по Программе медицинских гарантий пациенты имеют право бесплатно получить консультацию врача, анализ и описание результатов исследования, местную или общую анестезию во время их проведения при необходимости. Всё это оплачивается Национальной службой здоровья Украины.

Обратите внимание! С перечнем всех гарантированных услуг можно ознакомиться в пунктах на сайте НСЗУ в пунктах 17–22.

Исследования же можно пройти в медицинских учреждениях, у которых есть договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям. Узнать, в какое заведение обращаться, вы можете у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

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Однако отметим, что для этого необходимо направление врача, с которым заключена декларация, или направление лечащего врача. Также есть возрастные ограничения:

маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,

гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию назначают после 50 лет.

Однако, если врач подозревает новообразование у пациентов помоложе, он также может выписать направление на такие исследования.