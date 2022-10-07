Хотя есть некоторые вещи, которые мы не можем изменить, когда речь идет об онкологии, например определенные гены, которые мы унаследовали, но половину всех видов рака можно предотвратить. Это означает, что выбор образа жизни, который мы выбираем в начале жизни, может оказать большое влияние на риск развития рака.

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Не курите

Курение является не только основной причиной рака легких, но также связано с 14 другими типами онкологии, включая рак полости рта и горла.

Несмотря на то, что молодые люди реже курят, частично благодаря популярности вейпинга, исследования все же показывают, что 9 из 10 человек начинают курить до 25 лет. Если вы хотите значительно снизить риск возникновения многих видов рака, не курите или бросайте.

Упражняйте безопасный секс

ВПЧ (вирус папилломы человека), вызываемый генитальными бородавками, является самой распространенной инфекцией, передающейся половым путем в мире. Он также может вызвать ряд видов рака, включая рак шейки матки, пениса, полости рта и горла.

Рак, связанный с ВПЧ, особенно часто встречается у молодых людей. Только в Великобритании рак шейки матки чаще всего диагностируется у женщин в возрасте 30-34 лет. Также считается, что увеличение случаев ВПЧ может объяснить недавний всплеск рака полости рта среди молодых мужчин. Вакцинация против ВПЧ и безопасный секс оградят вас от заражения вирусом.

Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес или ожирение связаны с повышенным риском развития 13 различных видов рака, включая рак кишечника, груди, матки и поджелудочной железы. Избыток жира приводит к воспалительным процессам в организме, которое способствует росту опухолей и помогает раковым клеткам делиться.

Жировые клетки также производят гормон эстроген, который может стимулировать рост опухолей в груди и матке. По этой причине повышенный риск рака более выражен у женщин. Раковые заболевания, связанные с избыточным весом или ожирением, становятся все более распространенными, особенно среди молодых людей.

Пейте меньше алкоголя

Хорошо известно, что алкоголь повышает риск развития нескольких рака, в частности рака печени, молочной железы и пищевода. Несмотря на то, что чем больше вы пьете, тем больший риск также считается, что даже умеренное потребление алкоголя способствует 100 000 случаев рака ежегодному.

Исследование показывает, что умеренно пьющие и регулярно пьющие люди имеют на 50% больше шансов заболеть раком груди. Курение при употреблении алкоголя также может усилить раковые последствия курения. Эксперты рекомендуют употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю (примерно 6 бокалов или 10 небольших бокалов вина) и не пить несколько дней в неделю.

Пользуйтесь солнцезащитным кремом

Рак кожи является одним из распространенных видов рака, диагностированных в возрасте до 40 лет. Это также стало более распространенным за последние несколько десятилетий.

Основной причиной рака кожи является ультрафиолетовое излучение – от солнца или солярия. Поскольку влияние ультрафиолетового излучения является накопительным, участки нашей кожи, которые чаще всего подвергаются воздействию солнца, скорее всего, заболевают раком кожи.

Вы можете защитить себя от рака кожи, используя средства защиты от солнца. Речь идет о ношении головных уборов, прикрывании одеждой и применении солнцезащитного крема по крайней мере SPF 15, помня, что ни один солнцезащитный крем не обеспечивает 100% защиты. Это особенно важно для людей, у которых повышен риск развития рака кожи, например, со светлой кожей и склонностью к появлению веснушек.