Хоча є деякі речі, які ми не можемо змінити, коли йдеться про онкологію, наприклад певні гени, які ми успадкували, але половині всіх видів раку можна запобігти. Це означає, що вибір способу життя, який ми обираємо на початку життя, може мати великий вплив на наш ризик розвитку раку.

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Не куріть

Куріння є не тільки основною причиною раку легенів, але також пов’язане з 14 іншими типами онкології, включаючи рак ротової порожнини та горла.

Попри те, що нині молоді люди рідше курять, частково завдяки популярності вейпінгу, дослідження все ж показують, що 9 із 10 людей починають курити до 25 років. Якщо ви хочете значно знизити ризик виникнення багатьох видів раку, не куріть або кидайте.

Практикуйте безпечний секс

ВПЛ (вірус папіломи людини), який викликає генітальні бородавки, є найпоширенішою інфекцією, що передається статевим шляхом у світі. Він також може викликати низку видів раку, включаючи рак шийки матки, пеніса, ротової порожнини та горла.

Рак, пов’язаний з ВПЛ, особливо часто зустрічається у молодих людей. Тільки у Великобританії рак шийки матки найчастіше діагностується у жінок у віці 30-34 років. Також вважається, що збільшення випадків ВПЛ може пояснити недавній сплеск раку ротової порожнини серед молодих чоловіків. Вакцинація проти ВПЛ і безпечний секс захистять вас від зараження вірусом.

Підтримуйте здорову вагу

Надмірна вага або ожиріння пов’язані з підвищеним ризиком розвитку 13 різних видів раку, включаючи рак кишечника, грудей, матки та підшлункової залози. Надлишок жиру призводить до запальних процесів в організмі, яке сприяє росту пухлин і допомагає раковим клітинам ділитися.

Жирові клітини також виробляють гормон естроген, який може стимулювати ріст пухлин у грудях і матці. З цієї причини підвищений ризик раку більш виражений у жінок. Ракові захворювання, пов’язані з надмірною вагою або ожирінням, стають все поширенішими, особливо серед молодих людей.

Пийте менше алкоголю

Добре відомо, що алкоголь підвищує ризик розвитку кількох видів раку, зокрема раку печінки, молочної залози та стравоходу. Попри те, що чим більше ви п’єте, тим більший ризик, також вважається, що навіть помірне споживання алкоголю сприяє 100 000 випадків раку щорічному.

Дослідження показує, що люди, які помірно п’ють і регулярно п’ють, мають на 50% більше шансів захворіти на рак грудей. Куріння під час вживання алкоголю також може посилити ракові наслідки куріння. Експерти рекомендують вживати не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень (приблизно 6 келихів або 10 невеликих келихів вина) і не пити кілька днів на тиждень.

Користуйтесь сонцезахисним кремом

Рак шкіри є одним з найпоширеніших видів раку, діагностованих у віці до 40 років. Це також стало більш поширеним за останні кілька десятиліть.

Основною причиною раку шкіри є ультрафіолетове випромінювання – від сонця або солярію. Оскільки вплив ультрафіолетового випромінювання є накопичувальним, ділянки нашої шкіри, які найчастіше піддаються впливу сонця, найімовірніше захворіють на рак шкіри.

Ви можете захистити себе від раку шкіри, використовуючи засоби захисту від сонця. Йдеться про носіння головних уборів, прикривання одягом і застосування сонцезахисного крему принаймні SPF 15, пам’ятаючи, що жоден сонцезахисний крем не забезпечує 100% захисту. Це особливо важливо для людей, у яких підвищений ризик розвитку раку шкіри, наприклад, зі світлою шкірою та схильністю до появи веснянок.